Reiser på turné for å samle partiet etter skjebnevalget – uavhengig av resultat

– Vi har alle sammen sagt at vi vil gjøre en jobb for KrF uansett. Vi som ledelse vil vise at vi skal gjøre alt for å stå sammen som et samlet lag, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NRK.

I flere uker har partiledelsen i KrF reist Norge rundt for å argumentere for sine syn på fylkenes ekstraordinære årsmøter.

I kveld fullførte partiet sitt siste fylkesårsmøte. Østfold KrF valgte de siste åtte delegatene til landsmøtet. Et landsmøte som igjen skal avgjøre om KrF feller Erna Solbergs regjering, blir en del av den, eller forbli i opposisjon.

Tirsdag kveld ser det mørkt ut for partileder Knut Arild Hareide. Partiet hans sender nemlig et blått flertall til fredagens landsmøte: 99 blå og 90 røde delegater.

Besøker tre fylker

Men det betyr ikke at Hareide og nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad holder seg hjemme.

– Etter 2. november vil mange være veldig begeistra, og det vil være en del som er skuffet. Jeg er opptatt av at KrF, uansett utfall, skal gå samlet videre. Vi skal reise til de fylkene der vi står sterkest: Hordaland, Rogaland og Agder, sa Hareide til NRK før kveldens møte.

– Velger vi regjeringsveien, har vi mange viktige saker å diskutere, og det er viktig at hele partiet opplever eierskap til den prosessen.

SISTE FYLKESÅRSMØTE: Hareide og Bollestad på spor ni på Oslo Sentralstasjon. Foto: Siv Sandvik / NRK

Bollestad sier reisen er viktig for samholdet i partiet.

– Det er et viktig grep rent organisasjonsmessig. Vi som ledelse må møte folk, om de er glade eller skuffet.

Ligger an til blå seier

NRK møtte de to på vei til Oslo S tirsdag ettermiddag. Sammen tok de toget til Moss for å delta på Østfolds årsmøte. Der argumenterte de for hvert sitt syn.

Etter fylkesårsmøtet ligger Bollestad, som vil inn i dagens regjering, godt an. Partiet sender et blått flertall til landsmøtet, selv om seieren ikke kan inkasseres før alle stemmene er talt opp på fredag.

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold

Og Hareide vil ikke si om han fortsetter som partileder dersom han ikke får landsmøtet med seg.

– Jeg har sagt at vi skal ha full og hel oppmerksomhet rundt dette veivalget. Det er det vi skal fokusere på nå. Jeg spekulerer heller ikke om at jeg taper 2. november, sier han.