Regjeringen vil tillate dobbelt statsborgerskap

– Vi varsler nå i statsbudsjettet at det vil komme en høringssak der vi foreslår å gi muligheten for dobbelt statsborgerskap, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Norge er det eneste nordiske landet med forbud mot dobbelt statsborgerskap. Riktignok med mange unntak, men prinsippet står fast.

Stortinget har bedt regjeringen om å utrede spørsmålet om dobbelt statsborgerskap. Utredningen ble utsatt i fjor.

Kamp mot terror

Høyre skiftet syn tidligere i år, da landsmøtet gikk inn for å avskaffe det norske prinsippet om ett statsborgerskap, et standpunkt SV og Venstre da var alene om på Stortinget.

Så snudde Fremskrittspartiet, og nå fronter Listhaug saken med kampen mot terror som et vesentlig argument.

– Det vil gjøre at for eksempel personer som blir tatt og dømt for terrorhandlinger, kan miste sitt norske statsborgerskap. Vi kan ikke gjøre folk statsløse, men vi kan frata dem statsborgerskapet dersom de har et annet, sier Listhaug.

MØTTE LISTHAUG: Klara Wade og Ingrid Hillestad i organisasjonen «Ja til dobbelt statsborgerskap» møtte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug utenfor Stortinget. Foto: NRK

Nye rettigheter

Norsk lov gir allerede enkelte personer lov til å ha dobbelt statsborgerskap, blant annet dersom man har fått det ved fødselen eller blitt tildelt statsborgerskap i et annet land uten å ha bedt om det.

– Vi mener det er rett å hegne om statsborgerskapet og at folk må ta et valg om man ønsker å være norsk statsborger eller om man ønsker å være et annet lands statsborger. Det følger både rettigheter og plikter med statsborgerskapet, og det mener vi har vært en god ordning, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

En lovendring vil gi mange tusen mennesker nye rettigheter. For Klara Wade i organisasjonen «Ja til dobbelt statsborgerskap», betyr det at hennes amerikanskfødte mor omsider kan bli helt norsk.

– Hun har norsk mor og amerikansk far, og nå, etter 51 år i Norge, kan hun endelig også bli norsk statsborger. Hun har aldri kunnet stemme ved norske valg. Nå kan jeg si at vi har ordnet opp, sier Wade.