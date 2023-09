I dag annonserte Støre-regjeringen sine planer om å sette av over én milliard kroner til forskning på kunstig intelligens (KI) og digital teknologi. Pengene skal fordeles over de neste fem årene.

– En milliard, jøss! Det er over all forventning og jeg er kjempeglad, sier direktør Klas Pettersen i Nora.

Nora er et samarbeid mellom flere universiteter i Norge om å samkjøre forskning og utdanning på feltet.

Pettersen forteller at fagmiljøet lenge har snakket om behovet for friske midler.

MASKINSKAPT: Disse bildene har blitt laget av KI-verktøyet MidJourney. Illustrasjon: Marius Arnesen / Midjourney / NRKbeta

Selv om arbeidet med kunstig intelligens har en lang historie, er det kun nylig at det har blitt noe alle snakker om.

Nå kan dataprogrammer lage kunstige bilder som forbløffer verden og skrive tekster som kan lure norske lærere.

Disse nye verktøyene reist en rekke spørsmål som fortsatt står ubesvart, og det er mange som er bekymret for at teknologien kan misbrukes.

– Mer optimistisk enn noen gang

NTNU-forsker Inga Strumke kaller regjeringens nyhet fantastisk.

– Jeg er mer optimistisk enn noen gang, sier Strumke som lenge har forsøkt å det politiske Norge til å forstå hvor viktig feltet er, og hvor raskt det endrer seg.

ENDELIG! Forsker Inga Strümke opplever nå at politikerne endelig prioriterer fagfeltet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Strumke sier hun ble skuffet da forrige regjering, ledet av Høyre, la frem en strategi om kunstig intelligens uten at det fulgte med penger.

Høyre-regjeringen oppnevnte i sin tid en digitaliseringsminister. Posten ble så omgjort til å være «distrikt- og digitalisering». Deretter ble den fjernet helt da dagens regjering tok over.

Symbolikken var brutal, mener Strumke.

– Det ser ut som regjeringen har skjønt at kunstig intelligens går fra forskningsfronten til samfunnspåvirkning vanvittig kjapt, og dermed at vi også må satse på grunnforskning innen kunstig intelligens i Norge.

Kraftfull teknologi

Det var statsminister Jonas Gahr Støre og forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch som annonserte satsningen.

– Kunstig intelligens og maskinlæring kommer til å forandre samfunnet på måter vi fortsatt ikke forstår eller klarer å kontrollere, sa Støre under pressekonferansen.

SATSING: – Kunstig intelligens er en kraftfull teknologi og vi har sett mange eksempler på at vi ikke vet hva som er ekte av det som gjengis av kunstig intelligens, sier statsminister Jonas Gahrs Støre til NRK etter pressekonferansen på UiO. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

– Denne milliarden over fem år er et sterkt signal om at vi vil engasjere Forskningsrådet, kunnskapsinstitusjonene våre og næringslivet vårt til at vi kan få menneskelig intelligens til å styre den kunstige, sier Støre til NRK.

Kun fem prosent av medlemsbedriftene til Abelia har tatt stilling til hvordan de kan bruke kunstig intelligens i sin bedrift, viser en fersk undersøkelse.

– Det tallet må opp, sier Støre.

Høyre: Viktig skritt

Høyre etterlyste i april en tydelig plan fra regjeringen om kunstig intelligens.

– Dette virker som et viktig skritt i riktig retning, og regjeringen fortjener skryt for at de omsider er på banen med noe håndfast på kunstig intelligens. Samtidig er vi bekymret for at de ikke tar innover seg helheten som skal til for å lykkes med KI i Norge, skriver Linda Hofstad Helleland til NRK.

Helleland var i sin tid distrikts- og digitaliseringsminister i forrige Høyre-regjering. Dette sier hun om Strumkes utsagn:

– Høyre er stolte av at vi la frem Norges første nasjonale strategi for kunstig intelligens. Vi finansierte en regulatorisk sandkasse for KI og personvern, vi la frem en opptrappingsplan med 800 millioner kroner til teknologiforskning og vi la til rette for mer bruk av kunstig intelligens ved å legge til rette for gjenbruk og viderebruk av offentlig data gjennom Datafabrikken.

HAR ETTERLYST PLAN:– Det er kritisk at Norge satser på forskning, men vi må også bruke teknologien på en ansvarlig og verdifull måte i samfunnet, sier Linda Hofstad Helleland fra Høyre. Foto: Terje Bendiksby

Høyre forventer også at regjeringen følger opp at kunstig intelligens blir integrert i flere utdanninger.