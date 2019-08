Støre klarer ikke gjennomføre skolematløftet i eget parti

GRILLET: Ap-leder Jonas Gahr Støre ble grillet i partilederutspørringen på NRK. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Ett av Jonas Gahr Støres og Arbeiderpartiets viktigste valgløfter foran årets lokalvalg, er gratis skolemat til alle. Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo har sågar kalt løftet dét viktigste valgløftet.

Da Arbeiderpartiet i Trondheim, ett av partiets utstillingsvinduer, la frem sin liste over prioriterte saker de neste fire årene, var ikke skolemat engang med på lista.

– Gratis skolemat er et mål for partiet, det vil kommunene satse på, men det vil avhenge av at vi får et regjeringsskifte i 2021 så kommunene får bedre økonomi. Når vi går til valg på det er det fordi landsmøtet vårt har vedtatt det, og fordi det er viktig.

– Trondheim Ap har lansert 60 valgkampløfter. Der er ikke skolemat nevnt?

– Nei, og Trondheim har vært veldig ærlige på at de prioriterer SFO. Kommunene våre er forskjellig.

– Så en stemme på Ap i Trondheim betyr ikke at man får gratis skolemat?

– Ikke fra høsten, men jeg tror det kommer.

– Når?

– Når de har fått gjort de andre prioriteringene. Skolemat er ikke først i rekken på deres prioriteringer, og jeg har respekt for at kommunene er forskjellig, sa Støre under partilederutspørringen på NRK.

Jonas Gahr Støre om at Arbeiderpartiets sentrale valgkampsak "skolemat" ikke er nevnt i Trondheim Arbeiderpartis valgkampløfter Du trenger javascript for å se video. Jonas Gahr Støre om at Arbeiderpartiets sentrale valgkampsak "skolemat" ikke er nevnt i Trondheim Arbeiderpartis valgkampløfter

Ap støtter politireformen, men ikke gjennomføringen

Støre forsvarte også beslutningen om at Arbeiderpartiet har trukket støtten til politireformen.

– Vi avviser å gi inntrykk av å støtte regjeringens gjennomføring. Det betyr at vi står ved vedtaket i 2015. Det var nødvendig med en reform av politiet, sa Støre.

Han sier premissene for vedtaket ikke er fulgt, og at politifolk i stadig større grad sitter på kontor.

– De sitter og etterforsker og fortviler fordi de ikke får gjort det andre de skal gjøre. De fortviler fordi de ser at det er færre politifolk ute på gatene enn før reformen kom, sa Støre.

Jonas Gahr Støre om hvorfor Arbeiderpartiet har trukket støtten til politireformen Du trenger javascript for å se video. Jonas Gahr Støre om hvorfor Arbeiderpartiet har trukket støtten til politireformen

Går mot ett av tidenes dårligste lokalvalg

På den siste meningsmålingen Norstat har gjort for NRK og Aftenposten får Arbeiderpartiet en oppslutning på 27,3 prosent. Hvis det blir valgresultatet 9. september kommer årets valg til å være ett av de dårligste lokalvalgene til Arbeiderpartiet noensinne.

Ved forrige lokalvalg for fire år siden, fikk partiet 33 prosent.

Samtidig har valgkampen vært alt annet enn problemfri.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre ble tatt på sengen i partilederutspørringen. Du trenger javascript for å se video. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre ble tatt på sengen i partilederutspørringen.

Lekkasjer og kritikk

Samme dag som partileder Jonas Gahr Støre holdt sin halvårlige oppsummering før sommeren, publiserte Klassekampen en sak der flertallet av 90 av Aps partitopper rundt om i det ganske land uttrykte sin frustrasjon mot partiledelsen generelt og Jonas Gahr Støre spesielt.

Alle ordførerne som ble intervjuet, savnet et parti som var tydelig i det offentlige ordskifte. Mye av kritikken gikk på at Støre hadde problemer med å nå ut til velgerne.

– Jonas er en veldig flink og hyggelig kar, men han klarer ikke å få den kontakten som er nødvendig. Det går litt på folkelighet. Det er noe som man enten har eller ikke har, sa ordfører i Melhus i Trøndelag, Gunnar Krogstad.

I juli skrev partiets ordførerkandidat i Vestre Toten, Stian Olafsen, en kronikk på NRK Ytring om at Arbeiderpartiet domineres av akademikere og har for få vanlige arbeidsfolk i sentrale posisjoner.

Første uken i august havnet interne dokumenter som beskrev valgkampstrategien i Arbeiderpartiet på forsidene til VG og Dagens Næringsliv. Støre avviste at dette skyldtes utro tjenere i partiapparatet, men mente noen kunne ha funnet papirene.

Leder for Høyre, Erna Solberg i partilederutspørring før kommunevalget 2019. Du trenger javascript for å se video. Leder for Høyre, Erna Solberg i partilederutspørring før kommunevalget 2019.

Leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, i partilederutspørring før kommunevalget 2019. Du trenger javascript for å se video. Leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, i partilederutspørring før kommunevalget 2019.

Nasjonal talsperson Une Aina Bastholm i Miljøpartiet de Grønne i partilederutspørring før kommunevalget 2019. Du trenger javascript for å se video. Nasjonal talsperson Une Aina Bastholm i Miljøpartiet de Grønne i partilederutspørring før kommunevalget 2019.

Leder for Fremskrittspartiet, Siv Jensen i partilederutspørring før kommunevalget 2019 Du trenger javascript for å se video. Leder for Fremskrittspartiet, Siv Jensen i partilederutspørring før kommunevalget 2019