Regjeringen åpner for mer vindkraft på land

Regjeringen valgte å legge fram et tillegg til energimeldingen, fremfor å trekke hele meldingen som ble lagt fram av Solberg-regjeringen.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) presenterte deler av tilleggsmeldingen fredag.

Der ble det klart at regjeringen nå ønsker å satse på vindkraft igjen.

– Vindkraft på land er omdiskutert, men det har vært stillestand i tre år nå. Vi sender nå et brev til NVE og ber de gjenoppta konsesjonsbehandlinga på vindkraft på land, men vi sier tydelig fra om at kommunene må ville det, sa Aaland.

– Vi gjør det ikke mot kommunenes vilje, men med kommunenes vilje.

Omdiskutert tema

Vindkraft på land ble satt på pause for tre år siden. Det skjedde etter harde konflikter omkring flere prosjekter.

Men siden den gang har kommunene fått mer innflytelse over beslutningene, og tidligere i vår har regjeringen antydet at konsesjonsbehandlingen vil bli gjenopptatt.

Vinterens høye strømpriser og behovet for mer fornybar energi har aktualisert saken. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler konsesjonssøknadene.

Aasland presenterte kun et utdrag fra energimeldingen fredag på grunn av debatt i Stortinget, men noe ble klart.

Vindkraftverket på Haram i Sunnmøre. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Dermed er det duket for en ny debatt om dette omstridte spørsmålet. Blant annet har vindmølleutbyggingen på Haram skapt sterk splid.

– I nye vindkraftprosjekter må kommunene bli involvert mye tidligere, sa Aaland.

– Jeg tror vi får meg oss mange kommuner på dette. Vi er beredt på å starte behandlinga på vindkraft på land.

I tillegg vil regjeringen også satse ytterligere på havvind.

– Da vi kom inn i regjeringskontorene var ikke innsatsfaktoren dimensjonert for de ambisjonene og samtalene som gikk ute i samfunnet. Vi har nå starta realiseringen og bana vei for videre satsing på havvind, som jeg tror kan bli ganske stor og gi betydelige muligheter for Norge, sa han.

Aasland understreket at klimamålene i Hurdalsplattformen ligger fast.

– Klimamålene blir førende i denne energimeldinga.

Forventninger fra næring og fagbevegelse

På forhånd var både olje- og energinæringen og fagbevegelsen svært spent på innholdet i energimeldingen.

Det var spesielt forventninger til at meldingen inneholdt en plan for utbygging av havvind, elektrifisering av sokkelen og økt eksport av norsk kraft.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mente at de høye strømprisene og energisituasjonen var en påminnelse om hvor viktig norsk energi er for både norsk industri og Europa.

– Vi forventer at vi skal vesentlig opp i tempo og ha en massiv havvindutbygging, mer utbygging av vind på land og vassdrag, sa administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til NTB i forkant av presentasjonen.