Slik vil regjeringen gjøre strømmen billigere for folk flest

Regjeringen foreslår en mer varig løsning på de skyhøye og sterkt varierende strømprisene det siste halvåret. Finansdepartementet fremmer om kort tid det konkrete forslaget, som også omtales i energimeldingen som kommer på fredag.

Det skal gi forbrukerne en mer forutsigbar strømregning.

– Vi vil legge til rette for at du kan få fastprisavtaler som gjør det mer trygt for deg. Og så endrer vi skattereglene som gjør at det blir mer attraktivt for kraftverkene å gjøre det. Så nå må kraftverkene vise seg tilliten verdig, å gi billigere og bedre fastprisavtaler.

Det sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Til nå har regjeringen gitt akutt strømstøtte for de høye strømprisene. Nylig ble støtten økt til 90 prosent når strømprisene overskrider 70 øre kilowattimen i høst og vinter.

I år koster dette omkring 20 milliarder kroner. Samtidig har de høye strømprisene (spotprisene) ført til mye høyere inntekter til stat og kommuner enn normalt.

Strømregningen skal bli mer forutsigbar for folk flest, lover regjeringen før de lanserer sin nye energimelding fredag. Foto: Heiko Junge / NTB

Vil endre grunnrenteskatten

En endring av grunnrenteskatten er blant grepene. I tillegg vil regjeringen sette en makspris på påslaget per kilowattime.

– Dette skal gi strømkundene mer forutsigbarhet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NRK.

Kraftprodusentene mener grunnrenteskatten må baseres på inntekten fastprisavtalene faktisk gir, slik systemet er for industrien.

– Vi følger malen fra storindustrien. Der er det mye lavere kraftpriser enn for en vanlig husholdning, eller et lompebakeri, sier Vedum.

Nå skal folk kunne binde seg til en fastpris for tre, fem eller sju år. Slik kan man få en mer stabil og lavere pris på strømmen.

Energiministeren og finansministeren inspiserer vannkraftverket Vamma mens de forklarer hvordan krafta skal bli billigere for folk flest. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Regjeringens mål er at endringene skal gjelde fra 2023. Ordningen skal evalueres i 2024. Forslaget blir lagt fram og sendt på høring om kort tid. Målet er at det blir behandlet i Stortinget til høsten.

Vinn-vinn-situasjon

I dagens grunnrenteskatt er hovedregelen at kraften verdsettes til spotmarkedspris.

Men når kraftselskapene ikke kjenner spotprisen og dermed skattegrunnlaget lenger frem i tid, så øker skatterisikoen. Derfor er de i dag mindre villig til å inngå lange fastprisavtaler med strømkundene.

Divisjonsdirektør for drift i Hafslund, Stig Morten Løken, tror regjeringens forslag blir bra for både selger og kunde:

– Dette er en vinn-vinn-situasjon, der vi får litt mindre skatterisiko og kunden får mindre variasjoner.

Dette lovet regjeringen i fjor

I fjor høst sa tidligere olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) at hun vil «bidra til lavere strømkostnader for husholdninger og næringsliv i hele landet, og mindre konflikter knyttet til nettutbygging».

I Hurdalsplattformen pekte regjeringen på flere nye og viktige satsingsområder i energipolitikken framover.

Plattformen beskriver en rekke «kraftfulle tiltak» for å få ned strømprisene.

Regjeringen har sagt de vil lage «en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft, solkraft og andre energi- og infrastrukturutbygginger som krever konsesjon».

I tillegg har regjeringen sagt at de vil sette ned en energikommisjon. Den skal kartlegge Norges energibehov og foreslå økt produksjon.

Fredag legges den nye energimeldingen frem.