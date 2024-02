Fredag legg helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan. I planen kjem helsedepartementet med ti tiltak som skal gjera ventetida for pasientar kortare.

Blant tiltaka står auka satsing på kvinnehelse, bruk av kunstig intelligens i organiseringa og eit betra samarbeid mellom det kommunale og regionale helsetilbodet.

Regjeringas ti punkt for kortare ventetider Ekspander/minimer faktaboks Styrka lågterskeltilboda: Bygga ut lågterskeltilbod innan psykisk helse og rusarbeid i kommunane. Det skal bidra til at fleire kan få hjelp raskare og utan tilvising. Riktig hjelp på riktig stad tidleg: Regjeringa vil redusera ventetidene i psykisk helsevern til i snitt 35 dagar for barn og unge. Unge skal ikkje få skriftleg avslag, men få ein vurderingssamtale for korleis dei skal følgast opp vidare i spesialisthelsetenesta eller i kommunen. Styrka psykisk helsevern og rusbehandling: Regjeringa ber dei regionale helseføretaka om å prioritera og bruka meir ressursar i psykisk helsevern og rusoppfølging. Tilpassa oppfølging heimanfrå: For pasientar med langvarige psykiske lidingar skal brukarstyrt poliklinikk prøvast ut i 2024. Det skal mellom anna spara pasientane for unødvendige sjukehusbesøk. God og tilgjengeleg allmennlegeteneste: Almennlegane gjer at fleire oppgåver kan løysast nær der folk bur. Satse på kvinnehelse: Regjeringa vil satsa på kunnskap og forsking på kvinnehelse, særleg om psykisk helse, eteforstyrringar og endometriose. Betra rentevilkår og redusert krav om eigenkapital til sjukehusa: Det skal mellom anna bli lettare for sjukehusa å investera i bygningar og utstyr. Sikra tilgang til rett kompetanse: For å bidra til det, vil regjeringa mellom anna gjera eit fagarbeidarløft, auke talet på LIS1-stillingar og gje spesialistgodkjenning til fleire yrkesgrupper i helsepersonell. Satsa på teknologi og digitalisering: Regjeringa vil prøva ut ny teknologi, som kunstig intelligens, for å spara personale og tilby betre tenester. Auka samhandling mellom regionalt og kommunalt helsevesen: Regjeringa vil etablere eit varig tilskot for rekruttering og samhandling.

Helsekøane har auka sidan 2017. Det er særleg pasientar innan psykisk helsevern som har måtta venta lenge.

For å snu utviklinga meiner Kjerkol at kapasiteten må utvidast.

– Me må ha betre digitale løysingar, betre bruk av fagfolk, og det må vera meir saumlaust mellom nivåa, slik at pasienten ikkje får unødig venting i forløpet sitt.

Ønsker tettare samarbeid

Bakgrunnen for helseplanen er at organiseringa mellom kommunal sektor og dei regionale helseføretaka ikkje er god nok, og at pasientar med samansette behov fell mellom to stolar og må vente lenge.

Planen følger også opp tilrådingane frå Helsepersonellkommisjonen og sjukehusutvalet.

Dette skriver Helsepersonallkommisjonen Ekspander/minimer faktaboks Spesialitetsstrukturen, det vil si den helhetlige sammensetningen og grensedragningen mellom spesialitetene, vil ha betydning for bemanningen i tjenestene. Det kan argumenteres for at den aldrende pasientpopulasjonen med sammensatte tilstander tilsier mer breddekompetanse. Det kan imidlertid se ut til at leger i spesialisering utdannes i organspesifikke spesialiteter. Årsakene til dette kan være: Mangel på LIS-stillinger i generelle spesialiteter i små og større sykehus.

Mangel på veiledere.

Lang utdanningstid for spesialistutdanning nummer to.

Sammensetning av læreplanene både med hensyn til læringsmål og læringsaktiviteter. Det kan innebære at utdanningskapasitet og tilførsel av ferdige legespesialister reduseres. Samtidig kan det føre til at færre velger dobbelspesialitet og det blir mer attraktivt å utdannes i en organspesifikk spesialitet, fremfor å velge generell indremedisin eller generell kirurgi. I sum kan dette svekke rekruttering til spesialitetene, noe som særlig kan ramme lokalsykehusene. Helsepersonellkommisjonen anbefaler mer satsing på generell medisinsk kompetanse i de regionale helseforetakene og i helseforetakene. Det kan blant annet gjøres ved å: Prioritere utdanningsstillinger og overlegestillinger i generelle spesialiteter.

Bidra til større fleksibilitet i utdanningsløpene med smidigere overganger mellom små og mellomstore sykehus.

Legge bedre til rette for parallelle spesialiseringsløp.

Andre muligheter for insentiver, slik som økonomiske virkemidler bør også vurderes. Kilde: NOU 2023:4 «Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste»

Helseministeren legg fram helseplanen fredag. Foto: Knut Are Tornås / NRK

Torsdag besøkte helseministeren Aker sjukehus i Oslo. Der fekk den kommunale legevakta nye lokale før jul. Her går pasientane inn same inngang, anten dei skal på legevakta eller har time hos spesialist på sjukehuset.

Helseministeren meiner pasienten altfor ofte blir ein kasteball i eit fragmentert system, og ønsker betre samarbeid, slik som på Aker.

– Me må ha eit felles system kor fagfolka kan brukast på tvers, og samarbeidet fungerer på tvers, seier Kjerkol.

Satsingsområde

I planen som blir presentert fredag, føreslår dei at ein særleg på to felt ynskjer å viske ut skila mellom helsetenester som blir drive av kommune og stat:

For dei som skal ha barn, meiner regjeringa at eit tettare samarbeid mellom sjukehusa og den kommunale helseteneste, vil kunne gi betre og tryggare tilbod.

I tillegg er køane for lange for barn og unge som slit med rus eller har psykiske vanskar. Også her vil regjeringa rive ned skillet mellom ulike nivå i tenestene.

Målet er å korta ned ventetida ved å utvida lågterskeltilbodet i kommunane og prioritera psykisk helse ved sjukehusa.

Ikkje nok fokus på rekruttering eller finansiering

President i Den norske legeforening Anne-Karin Rime etterlyser pengar blant tiltaka som regjeringa legg fram.

Anne-Karin Rime i Legeforeningen etterlyser pengar i planen. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Historisk sett er det auka finansiering som er ein sikker vinnar for få ned ventetidene i spesialisthelsetenesta. Enn så lenge ligg det ikkje noko pengar i planen, så det er viktig at dei gode tiltaka blir greia ut og at det følger med finansiering.

Leiaren for sjukepleiarane Lill Sverresdatter Larsen saknar meir fokus på rekruttering blant tiltaka i helseplanen. Foto: Glenn Aaseby / NRK

Leiar i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen meiner mange av tiltaka er gode, men meiner helseplanen kunne lagt meir vekt på bemanning for å gjennomføra tiltaka.

– Heile problemet er at me manglar helsepersonell og fagarbeidarar. Skal me få ned ventetidene, må me gjere noko med rekrutteringa.