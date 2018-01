Redd Barna vil ha gransking av norsk våpensalg

– Det er selvfølgelig bra at våpensalget nå er stoppet. Men jeg vil heller si at det er på tide, enn at det er føre-var, sier kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna til NRK.

– Det er en god begynnelse, men det er langt fra i mål, fortsetter Hegna.

I tillegg til å be om stans i våpensalg til partene som deltar i krigen i Jemen, vil Redd Barna ha en gransking av norsk våpensalg fram til nå.

Utenriksdepartementet besluttet 19. desember 2017 å suspendere gyldige lisenser for A-materiell (våpen og ammunisjon) til De forente arabiske emirater, opplyser UD onsdag.

Det gjøres etter en vurdering av situasjonen i Jemen og det UD omtaler som «den økende risikoen knyttet til De forente arabiske emiraters militære engasjement i Jemen»

Fakta om krigen i Jemen Ekspandér faktaboks Republikk på den arabiske halvøy med 27 millioner innbyggere.

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014.

Saudi-Arabia oppga i vår å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i landet og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

Ifølge FN er minst 5.159 sivile drept og 8.761 såret siden våren 2015, og 3.233 av dem skal ha blitt drept i angrep fra den saudiledede koalisjonen. Minst like mange militssoldater er drept.

Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 17 millioner mennesker er avhengig av matvarehjelp utenfra. Situasjonen er kritisk for 7 millioner av dem.

* Landet er også rammet av en koleraepidemi, som er påvist i alle Jemens 22 provinser. Over 2.200 mennesker har mistet livet siden april. Kilde: NTB

– Må stanses

Det er i første omgang kun eksportlisenser til det som heter A-materiell til Emiratene som stanses. Departementet lover også å senke terskelen for å avslå lisenser for eksport av B-materiell og flerbruksvarer til militær bruk til land som deltar i krigen i Jemen.

Hegna sier Redd Barna lenge har bedt om at salget av alt militært materiell til partene som kriger i Jemen, stanses.

– Vi har indikasjoner på at det foregår krigsforbrytelser i Jemen, og vi har nå bedt om forsikringer fra regjeringen om at norsk materiell ikke brukes i denne krigen, sier Hegna.

– Så langt har regjeringen sagt at de ikke har indikasjoner på det, men nå foreligger det informasjon som tyder på det motsatte, fortsetter Hegna, og viser til en VG-sak om Houthi-opprørere som hevder å ha funnet det som skal være militærutstyr fra et statseid norsk selskap i havet utenfor Jemen.

Ikke verifisert

Bilder og video av et undervannsfartøy som skal være funnet i havet utenfor det krigsherjede landet ble publisert mandag, og fartøyet omtales som en Remus 600. På videobildene kan man se Kongsbergs logo, og logoen til det heleide datterselskapet Hydroid, som produserer Remus 600.

VG har ikke vært i stand til å uavhengig verifisere verken bildene eller videoen, og de har heller ingen informasjon om hvem som skal ha tatt i bruk fartøyet.

Kongsberggruppen ønsker ikke å kommentere innholdet i videoen eller saken for øvrig.

Kongsberggruppens logo på krigsvideo fra Jemen Du trenger javascript for å se video.

Ingen indikasjoner

– Vi har ingen informasjon om at norsk forsvarsmateriell har blitt benyttet i Jemen og hva slags fartøy dette er snakk om. VG vet heller ikke hva slags fartøy det er snakk om, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD til NRK.

Andersen kan ikke kommentere hvorvidt en gransking slik den Redd Barna etterlyser, vil bli satt i gang.

Han sier spørsmålet må ligge til behandling av en stortingskomite, og derfor må besvares av politikere.