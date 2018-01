Norge stanser våpeneksporten til Emiratene

– Etter en helhetlig vurdering av situasjonen i Jemen og av den økende risikoen knyttet til De forente arabiske emiraters militære engasjement i Jemen, besluttet Utenriksdepartementet 19. desember 2017 å suspendere gyldige lisenser for A-materiell (våpen og ammunisjon) til De forente arabiske emirater, opplyser UD onsdag.

– Nye eksportlisenser av A-materiell til De forente arabiske emirater vil i denne situasjonen ikke bli innvilget, heter det videre.

Krigsforbrytelser

Norske våpenprodusenter solgte i 2016 våpen, ammunisjon og annet militært materiell for over 100 millioner kroner til De forente arabiske emirater, som anklages for krigsforbrytelser i Jemen.

Eksporten fortsatte i 2017, og både tidligere utenriksminister Børge Brende (H) og nåværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har overfor Stortinget forsikret at ingenting tyder på at norsk krigsmateriell har vært benyttet i Jemen.

Mindre skråsikker

En representant for ammunisjonsfabrikken Nammo var mindre skråsikker under en høring i utenrikskomiteen på Stortinget og sa at han «ikke trodde» at norsk ammunisjon ble benyttet i Jemen.

SV krevde på bakgrunn av dette full stans i alt salg av ammunisjon til De forente arabiske emirater og av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia, som siden mars 2015 har ført krig mot den lokale Houthi-militsen i Jemen med store sivile tap som følge.

Endret syn

Utenriksdepartementet har nå endret syn på saken og vil være føre var.

– Dette betyr at det ikke skal eksporteres våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater. Eksport av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia er ikke tillatt, opplyses det.

Departementet lover videre å senke terskelen for å avslå lisenser for eksport av B-materiell og flerbruksvarer til militær bruk til land som deltar i krigføringen i Jemen.