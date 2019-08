Reagerer på råd om å bruke mindre solkrem

Lørdag publiserte NRK Ytring kronikken «Generasjon blek».

Kronikkforfatter Johan Moan, professor i fysikk ved Universitetet i Oslo og forsker ved Radiumhospitalet, skriver at overdreven bruk av solkrem fjerner solstråling som gir oss helseeffekter.

– Overdriver du solkrembruk, fjerner det nesten all solstråling som gir oss helseeffekter, skriver Moan i sin kronikk.

Reagerer på solkrem-råd

Lill Tove Nilsen, fagdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, reagerer på at kronikkforfatteren anbefaler ikke å legge et for tykt lag med solkrem.

– Å smøre tynnere på blir et feil råd. Vi må unngå å bli solbrent, og for noen betyr det at vi faktisk må smøre ganske tykt på med solkrem, sier Nilsen.

Hun stusser over at kronikkforfatteren mener at helseeffekten av D-vitamin forsvinner ved overdreven solkrembruk.

– Om sommeren er det veldig lite solstråler som skal til av for å få satt i gang produksjon av D-vitamin. Så den solkrembruken du har, stopper ikke det, mener Nilsen.

– De som er normalt ute, får D-vitaminer i massevis nå på sommeren, legger hun til.

Mange unge tilbringer solfylte sommerdager på Tjuvholmen i Oslo. I solsteiken er kan det være lett å bli brent dersom man ikke husker solkrem. Foto: Johan Bull / NRK

Ifølge Nilsen er det helt individuelt hvor mye solkrem man trenger.

– Har du sart hud som blir lett solbrent, trenger du mye solkrem. Har du en litt sterkere hud, trenger du ikke riktig så mye, sier hun.

Solkremen skal gjerne tas på en liten stund før man skal ut i solen.

– Smør på med solkrem og la den trekke inn, man kan gjerne vente en halvtime til tjue minutter.

Bruker lav faktor

NRK har snakket med flere som tilbringer lørdagen sin i sola på Tjuvholmen i Oslo. Når de får valget mellom faktor 20 og 50, går de fleste for den laveste faktoren.

Sigvart Fredriksen synes faktor 50 er litt voldsomt, og smører seg heller med noe lavere. Foto: Johan Bull / NRK

– Jeg ville gått for faktor 20. 50 høres veldig voldsomt ut, jeg har jo lyst til å bli litt brun, sier Sigvart Fredriksen.

Det samme sier Eirik Goffeng, som også tilbringer lørdagen i sola.

Eirik Goffeng synes det er viktig å bli brun, så lenge man ikke blir solbrent. Foto: Johan Bull / NRK

– Jeg tror jeg ville valgt den med faktor 20 i dag. Det er den jeg er vant til, og jeg vil jo prøve å bli litt brun også, sier han.

– Er det viktig å bli brun?

– Ja, det er viktig, men ikke bekostning av å bli solbrent, mener Goffeng.

Charlotte Johansen smører seg gjerne med faktor 50 i ansiktet, og lavere faktor på kroppen. Foto: Johan Bull / NRK

Charlotte Johansen ville gått for den laveste av de to faktorene på kroppen, men mer beskyttelse i ansiktet.

– Jeg ville tatt faktor 30 til vanlig, men i dette tilfellet ville jeg gått for faktor 20. Og 50 i ansiktet, sier hun.

Hun sier det er viktig å smøre seg, spesielt i ansiktet og på brystet.

– Det er for å unngå hudkreft og rynker, sier Johansen.

Hun ville ikke hørt på rådet som nevnes i kronikken om å smøre seg mindre.

– Jeg ville smurt meg som normalt. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal smøre seg mindre.