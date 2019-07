Klimaforsker: Ikke skam dere, nyt varmen!

– Alle hetebølger blir varmere nå som klimaet er varmere, så varmen har til en viss grad sammenheng med menneskeskapte klimaendringer, slår klimaforsker ved Cicero senter for klimaforskning fast, og utdyper:

– Nå er jorda i gjennomsnitt én grad varmere, og det påvirker også disse varme dagene. Da får vi en sjelden gang dager som er varmere enn det vi noen gang har sett før.

Varme med bismak

MÅ NYTES: Selv om hetebølgene er et varsel om fremtiden, må det være lov å nyte finværet, mener klimaforsker Bjørn Samset. Foto: CICERO / CICERO

Samset mener tropevarmen gir grunn til bekymring, men mener likevel folk bør nyte varmen.

– Bør man skamme seg, dersom man nyter finværet?

– Nei, i Norge har vi så lite fint vær, så det synes jeg ikke. Men det betyr ikke at vi skal la vær å tenke på bakgrunnen for varmebølgen. Varmen har en bismak, fordi vi vet at i dag har vi rekordhøye utslipp av drivhusgasser.

– Hva med seg selv, bekymrer du deg i takt med at temperaturen stiger?

– Jeg er i slutten av sommerferien og synes det er veldig godt med varme. Men jeg vet samtidig at dette er et tegn å den trenden som vi ser verden over med høyere temperaturer, mer nedbør og ekstremregn, så det er klart det er bekymringsfullt.

– Varmen har en bismak, men det betyr ikke at jeg ikke klarer å nyte det. Vi har så få ordentlige godværsdager i Norge, at vi får ta de vi har.

Facebook-disputt om «værskam»

I helgen påpekte MDG-politiker Eivind Trædal i et Facebook-innlegg at varmen ikke bare er finvær, men en konsekvens av menneskeskapte klimaendringer:

«Når skal vi slutte å kalle dette finvær og begynne å anerkjenne at det er et forvarsel på katastrofe? Disse hetebølgene er ikke normale. De er heller ikke den nye normalen. Det finnes ingen stabil normal tilstand så lenge vi fortsetter å fylle atmosfæren med CO₂.»

Det fikk det til å koke mer enn varmen skulle tilsi hos Dagen-redaktør og samfunnsdebattant Vebjørn Selbekk.

– Slapp nå av og nyt den vesle varmeperioden vi får tildelt dette året. Vi trenger ikke værskam i tillegg til all den andre skammen du vil velte over oss, Eivind Trædal, skrev Selbekk.

– Jada, det er ubehagelig å bli mint på klimakrisa i finværet, men vi kan ikke underslå ubehagelige fakta for å skåne våre følelser. Hetebølgen er illevarslende for oss som setter oss inn i fakta, repliserte Trædal senere.

– Lov å glede seg

Meteorolog Bente Wahl måtte jobbe inne mens varmen stod på som verst i helgen. Hun kan forstå at «finværet» kommer med en bismak.

– Det minner oss på at det som klimaforskerne har sagt lenge. Når hetebølgene først kommer, så er sannsynligheten for at toppene blir høyere mye større enn før.

– Det blir jo nesten så det ikke er lov å glede seg over sol og varme. Det er jo litt synd, for det skal vi jo gjøre. Men det er klart at det er en tankevekker, sier Wahl til NRK.