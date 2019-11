Reagerer på manglende referat

I kveld sendte Arbeids– og sosialminster Anniken Hauglie (H) svar på flere skriftlige spørsmål fra Kontroll– og konstitusjonskomitéen på Stortinget i forbindelse med trygdeskandalen som sprakk tidligere i høst.

I spørsmålene fra SV ble det blant annet etterspurt innsyn i «alle relevante referater og liknende dokumentasjon» om saken i Arbeids– og sosialdepartementet. I svaret fra Hauglie kommer det fram at:

«Det har vært gjennomført flere møter om trygdeforordningen artikkel 21 mellom departementet og direktoratet etter at direktoratet henvendte seg første gang til departementet om mulig feil praktisering. Det er ikke utarbeidet referater fra disse møtene.»

Feiltolkning av artikkel 21 i EØS-avtalens trygdeforordning står helt sentralt i skandalen.

LITE TILLITVEKKENDE: Stortingsrepresentant og SVs medlem i Kontroll – og konstitusjonskomitéen, Freddy Øvstegård, er kritisk til at det ikke ble skrevet referater. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stortingsrepresentant og SVs medlem i Kontroll– og konstitusjonskomitéen, Freddy Øvstegård, er kritisk til at det ikke ble skrevet referater.

– Dette mener jeg er veldig lite tillitsvekkende når man faktisk diskuterer den største rettsskandalen i nyere norsk historie, sier Øvstegård til NRK.

– Kan det forsvares med at de på møtetidspunktene ikke ante rekkevidden av det de satt og diskuterte?

– Jeg mener man burde forstått alvoret i denne saken, i hvert fall på et visst nivå, når det dreide seg om å endre praksis for tusenvis av mennesker og mulig feil forståelse av EU-retten. Da tenker jeg det er fint å ganske tidlig starte med å ta referater fra møtene, sier han til NRK.

Ødegård setter de manglende referatene i sammenheng med en epost som gikk fra NAV til departementet i oktober. Der kommer det fram at NAV ønsket å diskutere trygdesaken med Riksadvokaten muntlig framfor å sende brev, fordi «Riksadvokaten praktiserer full offentlighet.»

– Når det får lov til å skje, og man samtidig ser en rekke møter i denne saken hvor man ikke fører referat, da tyder det på at vi har et system og et departement som ikke ønsker at informasjon skal slippe ut til folk, mediene og Stortinget. Det mener jeg svekker tilliten til Hauglies håndtering av denne dypt alvorlige saken.

Tidligere i dag uttalte statsminister Erna Solberg at hun har bedt alle statsrådene om å gå igjennom sine egne sektorer og underetater for å sjekke om de har feiltolket EØS-regelverket etter trygdeskandalen.

Dette arbeidet har allerede startet.

– Denne saken viser alvorlige feil i praktiseringen av EØS-regelverket i norsk rett. For å forsøke å avdekke om tilsvarende feil har skjedd på andre områder og forhindre at nye feil skjer i fremtiden, har jeg bedt alle statsrådene gå gjennom sine sektorer, sier Solberg til VG.

Den 28. oktober kalte riksadvokat Tor-Aksel Busch, Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Hauglie inn til pressekonferanse.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch opplyste da skandalen ble kjent at det har vært minst 48 feilaktige dommer på grunn av feiltolkingen. 36 av disse dommene har endt med fengselsstraff.

Den første gjennomgangen fra Nav 28. oktober viste at rundt 2400 personer kan ha blitt rammet av Navs gale praktisering av regelverket og har fått uriktige tilbakebetalingskrav. I alt er det funnet 80 dommer som trolig baserer seg på feil forståelse av EØS-regelverket.