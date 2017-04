Rapport: Barn på flukt utsatt for misbruk og trafficking

Ifølge rapporten kommer barna i kontakt med smuglere som kan ta dem nordover i Europa. Smuglerne bruker deretter barna til å rekruttere flere klienter, fordi barn ikke kan bli straffeforfulgt for dette. Andre barn som kan engelsk, blir brukt som tolker.

– Mange barn på flukt blir manipulert og truet av smuglerne til å ikke oppsøke hjelp fra myndigheter eller humanitære organisasjoner. Dette gjør at de blir desto mer sårbare for vold, overgrep og utnyttelse, sier Jelena Besedic, leder for Redd Barnas politikk- og samfunnsavdeling i Serbia.

I 2015 kom det 5.300 enslige mindreårige flyktninger til Norge, det høyeste tallet noen gang. I 2016 kom det bare 320 som følge av stengte grenser og fluktruter i Europa. Ved utgangen av februar 2017 hadde 45 enslige mindreårige søkt om asyl.

– Det er et felles ansvar for oss i Europa å ta imot flyktninger, og her bør Norge ta en større del av ansvaret enn vi gjør nå. Norge bør hente ut barnefamilier og enslige mindreårige flyktninger som nå sitter fast i overfylte flyktningleirer rundt om i Europa. Vi bør også jobbe for trygge fluktruter, sier generalsekretær Tove. R. Wang i Redd Barna.