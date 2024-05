PST: Større fare for sabotasje mot norske våpenleveransar til Ukraina

– PST har i samarbeid med Etterretningstenesta utarbeidd ei ny vurdering av sabotasjetrusselen i Noreg. Der kjem det fram at sabotasjetrusselen mot aktørar involvert i norske våpenleveransar til Ukraina, er skjerpa.

Det skriv PSTs seniorrådgivar Eirik Veum i ein e-post til NTB.

– Dei same norske aktørane er også utsette for russisk etterretnings- og påverknadsverksemd, fortset han.

Seniorrådgivar Eirik Veum i PST. Foto: Marius Christensen / NRK

Nammo: – Skjerpa tryggleiken

I Noreg finst det fleire selskap som importerer våpen til Ukraina. Blant dei er Nammo, Kongsberg Gruppen og Chemring Nobel.

Kommunikasjonssjef i Nammo, Thorstein Korsvold seier til NRK at dei tar tryggleik på alvor og at dei har registrert PSTs nye vurderingar.

– Me har skjerpa tryggleiken vår over tid, og vurderer ytterlegare tiltak fortløpande.

Korsvold seier dei set pris på, og stolar på, PSTs arbeid.

– Me har opplevd truslar og hendingar som gjer at me er ekstra på vakt, og me vil oppmoda publikum til å ta kontakt med politiet om ein skulle sjå eller oppleva noko mistenkeleg, seier han.

Kommunikasjonssjef i Kongsberg Gruppen, Ronny Lie, seier tryggleiksrutinane deira speglar trusselnivået. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Også Kongsberg Gruppen seier dei er godt kjente med tryggleikstrusselen i samband med leveransar til Ukraina.

– Me er godt vande med ulike typar sabotasjetruslar og cyberproblematikk. Det er noko me har levd med i veldig mange år allereie, seier kommunikasjonssjef Ronny Lie i Kongsberg Gruppen.

Sabotasjetrussel mot oljesektor er uendra

Veum i PST vil ikkje kommentera om det blir arbeida med konkrete saker.

Dei seier samtidig at dei til kvar tid handterer ei rekke forhold knytt til russiske trusselaktørar i Noreg, utan at offentlegheita blir varsla om det.

– Vurderinga av sabotasjetrusselen mot andre mål, som norsk olje- og gassektor, er uendra og framleis som beskrive i PSTs nasjonale trusselvurdering frå februar 2024, skriv Veum.