PST: Migranter som kom over Russland-grensen hadde fått spionasjeoppdrag

Nyheten kommer i den siste episoden av PSTs egen podkast «psst.».

Avsnittsleder for kontraetterretningsavdelingen i PST, Atle Tangen, snakker om betydningen av å ha med seg sikkerhetstjenestens historie i arbeidet de gjør.

Tangen trekker fram migrasjonsstrømmen på grensestasjonen Storskog i Finnmark tilbake i 2015.

– Da brukte PST betydelige ressurser på å søke etter fremmed etterretning i den migrasjonsstrømmen som kom. Det fant vi også. Der fant vi at fremmede lands tjenester hadde sendt med personer oppdrag, sier Tangen i podkasten.

Massevis av sykler ble satt igjen på norsk side, etter at over 5000 asylsøkere gikk over grensen ved Storskog høsten 2015. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

PST: – F ortsatt aktuelt

På spørsmål fra NRK bekrefter Tangen at PST ikke tidligere har gått ut med dette i offentligheten, men han vil ikke si hva som skjedde med de som ble avslørt.

Atle Tangen er avsnittsleder for kontraetterretningsavdelingen i PST. Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Personene som var involvert ble tatt hånd om og håndtert på ulikt vis. Jeg ønsker ikke å si noe om deres nasjonalitet, sier avsnittslederen i PST.

– Dette er forhold som fortsatt er interessante for PST. Ulovlig etterretning mot flyktninger, og rekruttering av flyktninger som er på vei til Norge for å få dem til å utføre ulovlig etterretning her, er fortsatt aktuelt. Av den grunn kan vi ikke være mer detaljerte om dette nå, sier Atle Tangen.

– Var dette spionasje?

– Jeg vil ikke bruke begrepet spioner om de vi oppdaget. Dette var ikke etterretningsagenter i tradisjonell forstand, men personer som var blitt lurt eller truet av etterretningsorganisasjoner til å skulle utføre oppdrag for dem. Det viser utfordringene vi står i og hvilke metoder som tas i bruk. Dette er fortsatt en reel problemstilling, sier Tangen. Les også 5000 migranter over Storskog: – Russland ville teste Norge

Syklet over grensen

Det som skjedde i 2015 var at blant annet syrere, afghanere og irakere syklet opp til norskegrensen fra russisk side, og søkte asyl i hundretalls hver uke.

Russland-forsker Karen-Anna Eggen jobber på Institutt for forsvarsstudier i Oslo. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Forsker Karen-Anna Eggen skriver doktorgrad om russisk informasjonskonfrontasjon og gråsoneoperasjoner.

Hun synes dette er en veldig interessant opplysning fra PST.

– Jeg er ikke veldig overrasket med tanke på det vi vet om hvilken type aktør Russland er. Flyktningstrømmen i 2015 er, om ikke startet av Russland, så er det absolutt noe de med stor sannsynlighet har skjønt at de kan bruke til egen fordel på et tidspunkt. Det gjelder både overfor oss og så da etterpå overfor Finland, sier Eggen til NRK.

Forskeren sier flyktninger som ble sendt over grensen kan ha blitt truet til å samarbeide og sende informasjon tilbake.

– Det kan jo være at de gir beskjed om at du kommer ikke over grensen hvis ikke du går med på å samarbeide med oss. At de har gjort det for å prøve å skaffe seg oversikt og sjekke hva er stressreaksjon på norsk side. Det er ikke overraskende, sier Russland-forskeren.

Av dokumenter NRK tidligere har fått innsyn ifra Politiets utlendingsenhet, PU, går det fram at det totale tallet på asylsøkere var 5464 personer som kom over grensen i 2015. Les også Finske grenser stengt:– Kynisk bruk av mennesker

– FSB har stålkontroll i grenseområdet

Karen-Anna Eggen viser til at det er den russiske sikkerhetstjenesten FSB som har ansvaret for grensekontroll og «styrer showet» i nord.

– En må gjennom tre grensepasseringer med sjekk på hver post før du kommer til den norske grenseovergangen. I nord er det heller ikke noen hemmelighet at det er militære områder, så de har ekstra god kontroll på hvem som er i området. De har stålkontroll på hvem som beveger seg i området. Så mange har ikke kunnet kommet seg til grensen uten FSB sin vilje og viten.

Det som skjedde på grensa til Finland i fjor er en indikasjon på at 2015 var en test, mener forskeren. Hun tror likevel ikke det samme vil skje på Storskog nå.