PST: Ekstreme islamister utgjør den største terrortrusselen mot Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) slår i en ny trusselvurdering fast at den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge og norske interesser i år er knyttet til terrorgruppen IS og Al Qaida.

«Både IS og Al Qaida anser Norge som et legitimt, men ikke prioritert mål for terrorangrep. Nye oppfordringer fra IS og Al Qaida om å utføre angrep i Vesten vil imidlertid fortsatt vinne støtte blant tilhengere i Norge,» heter det i PST-rapporten.

PST peker også på at terroraksjoner i andre vestlige land vil kunne inspirere personer i Norge til å utføre lignende aksjoner her.

Derfor vurderes det som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge i år, fastslår PST.

– Kan bli flere terroraksjoner

– Terrortrusselen mot europeiske land har aldri vært større enn i dag, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Hun påpeker at færre personer radikaliseres til ekstrem islamisme enn tidligere, og det er færre som ønsker å dra til Syria for å slutte seg til IS og Al Qaida.

Likevel vurderes terrortrusselen som høy. Bjørnland trekker frem at mange fremmedkrigere som har kriget for og fått trening av IS eller Al Qaida i Syria og Irak, nå har returnert til Europa.

– ISILs evne til å inspirere enkeltpersoner og små grupper av sympatisører til relativt enkle aksjoner, uten lang planlegging i forkant, gjør situasjonen uoversiktlig, sier Bjørnland.

– Vi har derfor ingen grunn til å anta at det vil bli færre terroraksjoner i Europa i 2017 – snarere tvert imot, antallet kan øke.

I PST-rapporten beskrives det mest aktuelle scenarioet for et mulig terrorangrep i Europa som «et ISIL-/Al Qaida-inspirert angrep utført med enkle våpentyper mot mål med få eller ingen sikringstiltak».

KJØRTE NED FOLKEMENGDE: Med frontruten pepret full av kulehull sto lastebilen igjen på strandpromenaden i Nice etter at sjåføren meide ned og drepte over 80 personer i et terrorangrep på den franske nasjonaldagen i fjor sommer. Foto: Sasha Goldsmith / Ap

Norske radikaliserte har likhetstrekk med gjerningspersoner

I 2016 ble Europa rammet av flere terrorangrep.

I franske Nice kjørte en mann gjennom folkemengden som feiret Frankrikes nasjonaldag 14. juli, og tok livet av over 80 mennesker. I den belgiske hovedstaden Brussel ble over 30 mennesker drept i eksplosjoner i avgangshallen på flyplassen Zaventem før påske. En 86 år gammel prest fikk strupen skåret over da bevæpnede menn i juli gikk til angrep inne i en kirke i franske Saint-Étienne-du-Rouvray.

Like før jul ble tolv mennesker drept da en mann kjørte en lastebil inn i et julemarked i Berlin, mens i Istanbul ble i fjor sommer nær 50 mennesker drept i selvmordsangrep mot Atatürk-flyplassen.

Det var bare noen av angrepene.

– Vi ser at gjerningspersonene som står bak terroraksjonene i Europa de siste årene, har en del fellestrekk med dem som radikaliseres i Norge. Derfor er det mulig at også Norge rammes av islamistisk terrorisme det kommende året, sier Bjørnland.