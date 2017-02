PST om russisk kartlegging av Norge: – Kan rokke ved vår evne til å holde landet

I sin årlige trusselvurdering trekker Politiets sikkerhetstjeneste (PST) spesielt frem spionasje fra Russland.

– Vi er mer bekymret nå enn tidligere for potensialet som ligger i ulovlig etterretningsvirksomhet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

– Hvem spionerer?

– Det er russiske etterretningstjenester som er mest kilde til bekymring for oss.

Russland og andre fremmede makter jobber hovedsakelig å få informasjon om tre felt, ifølge den ferske trusselvurderingen:

Forsvars- og beredskapssektoren, blant annet militære anlegg relevante for russisk sikkerhet

Politiske beslutningsprosesser

Kritisk infrastruktur, spesielt innenfor kraft- og kommunikasjonssektoren

– Det mest bekymringsverdige er den ulovlige kartleggingen. I et annet sikkerhetspolitisk bilde, som er enda mer tilspisset, så har en slik kartlegging av vårt forsvar og vår sikkerhets- og beredskapsstruktur potensial i seg til å rokke ved vår evne til å holde landet, sier Bjørnland.

– Hvordan forventer du at Russland vil reagere på det du sier?

– De bør ikke bli overrasket.

SPIONASJE: PSTs trusselvurdering trekker spesielt frem spionasje fra Russland som en trussel. Foto: Mikhail Klimentyev / Ap

PST har tidligere fortalt at de har vært i kontakt med flyktninger bosatt i Norge som er blitt utsatt for trusler fra russisk etterretning. Nå beskriver sikkerhetstjenesten at etterretningstjenester bruker trusler og press mot privatpersoner og vedkommendes familie for å innhente informasjon. Bjørnland sier at personer som har familie hjemme i Russland vil kunne være særlig sårbar for påvirkning fra russiske myndigheter.

– Vi får meldinger fra individer og virksomheter som mener seg utsatt for ulovlig etterretningsvirksomhet, sier Bjørnland.

Cyberangrep mot Norge

Russland og Kina har forsøkt å bryte seg inn i datasystemer til bedrifter med store kommersielle interesser, og virksomheter som «forvalter grunnleggende nasjonale verdier», heter det i trusselvurderingen.

– Vi har sett bevegelser og aktiviteter som underbygger at vi har vært gjenstand for cyberangrep og forsøk på rekruttering av såkalte insidere, sier Bjørnland.

CYBERANGREP: Jobben med å verve kilder skjer i større grad i det digitale rom, skriver PST. Foto: Daniel Nordby / Forsvaret

Bjørnland forteller at de har merket etterretningstrykket i årevis, men beskriver det de nå registrerer som spesielt negativt i en «ustabil verden med harde fronter der ulovlig etterretning kan bli brukt for å skade Norge».

Les hvordan Russland skal ha forsøkt å påvirke Nobelkomiteen: PST bekrefter russisk informasjonsoperasjon mot Norge for første gang

Anspent

Det er ingen hemmelighet at Russland føler seg presset av hvordan Nato etablerer seg i Norge. I januar uttalte den russiske ambassaden i Oslo at de mener omorganiseringen og opprustingen av militære styrker i Norge er provoserende.

Det er blant annet de amerikanske soldatene som er utplassert på Værnes russerne reagerer på.

U.S. MARINES: 300 soldater fra den amerikanske spesialstyrken ble utplassert på Værnes i januar. Dette bildet er fra en vinterdrill i Pyeongchang i Sør-Korea 7. februar 2013. Foto: LEE JAE-WON / Reuters

«Mulig» terrorangrep mot Norge i 2017

PST mener fortsatt at ekstreme islamister er den største terrortrusselen mot Norge. Sikkerhetstjenesten vurderer at det er like sannsynlig som usannsynlig at ekstreme islamister utfører terrorhandlinger mot Norge.

Sikkerhetstjenesten beskriver en stadig svekkelse av det ekstreme islamistmiljøet og regner med lite nyrekruttering, og at svært få vil forsøke å knytte seg til terrorgruppa IS i Syria.