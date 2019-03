PST mener mistanken er styrket mot Waras samboer

Torsdag brukte Kripos hammer, meisel og brannhund for å undersøke adressen til justisministeren etter siktelsen, pågripelsen og avhør av samboeren.

Etter det NRK får opplyst mener PST at mistanken mot Waras samboer er styrket gjennom etterforskningen de siste dagene.

Flere spor

SIKTET: Laila Bertheussen. Hun er samboeren til Tor Mikkel Wara, som har tatt permisjon fra stillingen som justisminister. Foto: PRIVAT

NRK får bekreftet at sikkerhetstjenesten på et tidspunkt installerte minst et hemmelig overvåkingskamera på samboerparets eiendom. VG omtalte tidligere i dag det hemmelige kameraet som det ifølge avisen er sikret bevis på.

Men kameraet trekkes frem som bare en del av mistankegrunnlaget mot Bertheussen, får NRK opplyst.

Sikkerhetstjenesten skal ha flere tekniske spor som også ble brukt da Oslo tingrett ble bedt om tillatelse til ransaking av samboerparets bolig. Retten kom til at det var skjellig grunn til mistanke, og gav derfor klarsignal for ransakingen.

Etter det NRK forstår ble samboeren i liten grad konfrontert med bevisene mot henne i avhøret hun gjennomførte torsdag. Hun ble da bedt om å gi en såkalt fri forklaring, og svarte på åpne spørsmål fra etterforskerne.

Elden bestrider at mistanken er styrket

Forsvarer John Christian Elden, i Advokatfirmaet Elden DA, sier Bertheussen nekter straffskyld og han benekter at det er bevis på et hemmelig kamera:

– Justisministeren og hans familie er selvsagt orientert om hva slags sikkerhetstiltak som er iverksatt. Det er kun VG som har en slik påstand, ikke PST i gårsdagens avhør, skriver forsvarer John Christian Elden i en tekstmelding til NRK.

Han hevder mistanken mot Bertheussen er svekket.

– Jeg må forholde meg til de oppdaterte saksdokumentene som er mottatt for en time siden, og da er mistanken mot henne klart svekket. Det er intet som involverer henne bortsett fra fraværet av bevis for andre gjerningsmenn, skriver Elden.

Kripos undersøkte med brannhund

I tillegg til tekniske spor, ble det gjort flere undersøkelser rundt boligen torsdag. Hunden som var på adressen i går, er en brannhund som Kripos bruker.

– Vi kan bekrefte at vi har avgitt krimteknisk bistand og at det blant annet har blitt gjort undersøkelser med en brannhund på stedet, sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos.

– Ble det gjort funn?

– Vi kan ikke kommentere konkrete ting i etterforskningen og viser da til PST, sier Christoffersen i Kripos.

Foto: Truls Aagedal / NRK

Hammer og meisel

På åstedet banket krimteknikerne med hammer og meisel. Rutinemessig bruker politiet disse verktøyene hvis brannhunden markerer for brennbar væske.

MARKØRER: Kripos merket åstedet med numre før de tok oversiktsbilder. Foto: Truls Aagedal / NRK

Betong, asfalt, is og andre overflater absorberer og trekker til seg væske, og derfor må krimteknikerne dypere ned i flatene for å gjøre analyser, for eksempel hvis de søker etter komponenter som er i en brennbar væske.

Det var natt til 10. mars at det brant i familiens bil som stod parkert på adressen til justisministeren og samboeren i Oslo. Fire dager senere ble samboeren Laila Anita Bertheussen siktet av PST.

FOTO: Kripos fotograferte åstedet i går. Foto: Truls Aagedal / NRK

Hun er siktet for overtredelse av straffelovens 225 b) Anklage om oppdiktet straffbar handling, ved å foreta noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det. PST utelukker ikke at siktelsen vil bli utvidet.

Politiet fotograferte også åstedet og samlet inn diverse ting utenfor boligen som ble lagt i plastposer. Gule markører med numre ble satt opp for å markere sporene før de skal fotograferes.