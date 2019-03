PST møtte riksadvokaten: Diskuterte mulig siktelse dagen før

NRK får opplyst at riksadvokaten onsdag besluttet at PST har etterforskings- og påtaleansvar i saken – uansett hvilken straffebestemmelse det er aktuelt å utferdige tiltale etter. Laila Bertheussen ble siktet dagen etter.

SIKTET: Laila Bertheussen. Foto: PRIVAT

Tor Mikkel Waras samboer ble siktet, pågrepet og avhørt for overtredelse av straffelovens 225 B, altså å foreta noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

– Hvorledes – og på hvilket tidspunkt – informasjon om siktelsen skulle gis til departementsråden i Justisdepartementet ble drøftet i et møte onsdag denne uken hvor riksadvokaten var til stede. Av hensyn til den beskrevne uavhengighet var det viktig at informasjonen ble gitt på korrekt måte og til riktig tidspunkt, sier kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas hos riksadvokaten.

– Riksadvokaten har i ulike sammenhenger vært orientert om etterforskingen, ikke minst den siste uken, legger hun til.

– PST sikret bevis med hemmelig kamera

Før pågripelsen installerte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i all hemmelighet et overvåkningskamera i nabolaget til den nå permitterte justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), skriver VG.

Det skal ha sikret bevis i saken mot samboeren til den permitterte justisministeren, ifølge avisen.

– Vi ønsker ikke å kommentere hvilke etterforskningsskritt vi har foretatt oss, eller eventuelle fremtidige skritt, sier kommunikasjonssjef i PST, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST.

OVERVÅKET: Ifølge VG skal PST ha hatt et hemmelig overvåkningskamera som filmet boligen til justisministerparet. Foto: Ann-Iren Finstad

– Familie er selvsagt orientert

Forsvarer Elden benekter dette:

– Justisministeren og hans familie er selvsagt orientert om hva slags sikkerhetstiltak som er iverksatt. Det er kun VG som har en slik påstand, ikke PST i gårsdagens avhør, skriver forsvarer John Christian Elden i en tekstmelding til NRK.

FORSVARER: John Christian Elden. Foto: Gunhild Hjermundrud

Han befinner seg i utlandet, men melder også at politiet bygget anklagen og avhøret på indisier,

– Hun har gitt sin forklaring og håper de nå finner rett gjerningsmann, skriver John Christian Elden i en tekstmelding til NRK.

– Oslo tingrett har kommet til at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for brudd på straffeloven 225B. Ut over det ønsker ikke vi å kommentere det advokat Elden sier, sier Hugubakken.