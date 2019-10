PST innstilte på tiltale – nå kan Wara-saken bli etterforsket ytterligere

PST sendte i slutten av september over sin innstilling til tiltale av samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen. Etter det NRK erfarer anbefalte PST at samboeren tiltales for flere punkter

Innstillingen inneholder ifølge PST flere trusler, mot både tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og flere andre personer.

Til tross for at flere medier meldte at saken var ferdig etterforsket, opplyser Busch onsdag kveld at det ikke er helt riktig.

– Nå er det en dialog mellom statsadvokaten og forsvarer om ytterligere etterforskning. Saken mot Waras samboer er ennå ikke kommet til meg, sa Riksadvokat Tor-Aksel Busch på «Torp» i kveld.

Ventet med å informere Erna Solberg i Wara-saken: – Det var vanskelig

– Det er dialog

Statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembedet bekrefter opplysningene fra Busch.

– Det er en dialog mellom meg og forsvarer om det skal gjøres ytterligere etterforskning, sier hun til NRK.

– Hva slags etterforskningsskritt er det snakk om?

– Det kan være avhør, eller andre etterforskningsskritt, sier Formo, som ikke ønsker å kommentere hvorfor dette skjer nå.

Laila Anita Bertheussen (54) har vært siktet for hendelsen der familiebilen ble forsøkt påtent. Foto: PRIVAT

Laila Bertheussens advokat John Christian Elden skriver i en tekstmelding til NRK at han kan bekrefte at saken ikke er ferdig etterforsket. På spørsmål om hvilke etterforskningsskritt det er snakk om, svarer Elden kun at «det er statsadvokatens initiativ, og det er klokt».

Elden har foreløpig ikke svar på oppfølgende spørsmål om det er knyttet til avhør av Bertheussen.

Strid om avhør

Busch sier at de nye etterforskningsskrittene «for eksempel kan være knyttet til avhør i saken». Elden har tidligere hevdet at PST har brutt loven, fordi de tidligere har avhørt Bertheussen uten advokat.

Elden sa i mars til nettavisen Aldrimer.no at Bertheussen hevdet sin uskyld da hun ble pågrepet, og derfor sa hun ikke trengte advokat.

– Politiet gjennomførte da avhør, selv om deres premiss var at det var sannsynlig at hun hadde gjort noe galt, sa Elden.

Han hevdet også at verken han selv eller Wara fikk kontakt med Bertheussen før avhøret var over. I april bekreftet imidlertid Elden overfor NRK at Bertheussen hadde vært inne til nye avhør i saken.

John Christian Elden er Laila Bertheussens advokat. Han skriver i en SMS i kveld at han bekrefter at saken ikke er ferdig etterforsket. Foto: Ola Hana / NRK

Gikk av som justisminister

I mars varslet Tor Mikkel Wara (FrP) at han gikk av som justisminister. Samboer til Wara, Laila Bertheussen, er mistenkt for å stå bak flere trusselsituasjoner mot familiens hjem i Oslo, ifølge PST. Bertheussen nekter for anklagene.

Bertheussen ble 14. mars pågrepet og mistenkt for å ha tent på familiens bil.

Den 23. september sendte PST over sin innstilling til tiltale av samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen.

– Vanskelig sak

Riksadvokaten fortalte i «Torp» at dette har vært en vanskelig sak.

– Når jeg er til stede med høyest grad i en møte om saken så blir jo ansvaret mitt. Jeg spurte de tilstedeværende om hva om det var «hvermannsen» vi ville pågripe og ransake hjemmet til.

– Det ble klart at vi måtte ransake hjemmet til justisministeren.Vi kan ikke ha egne regler for en justisminister og hans samboer, sa Busch.