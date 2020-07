PST frykter at høyreekstreme kan planlegge angrep under id

Det kommer frem i en ny trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste.

Torsdag kveld starter den muslimske høytiden id al-adha.

I fjor ble høytiden preget av terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum. Dagen før id-markeringen angrep terroristen Philip Manshaus (22) moskeen, men hans opprinnelige plan var å angripe i selve høytiden.

Philip Manshaus (22) er dømt til 21 års forvaring for drapet på stesøsteren og angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nå går Politiets sikkerhetstjeneste ut med en ny trusselvurdering i forbindelse med årets feiring, som varer fra i morgen til mandag neste uke.

PST vurderer at høytiden kan være et symbolmål for høyreekstreme. I tillegg vil et stort antall muslimer være samlet.

– Denne kombinasjonen kan påvirke en potensiell høyreekstrem terroraktør til å planlegge et angrep i løpet av høytidsdagene, heter det i vurderingen.

Moskeer kan være mål

I trusselvurderingen skriver PST at moskeer og andre steder der mange muslimer samles kan være mulige mål.

Sikkerhetstjenesten sier at et eventuelt angrep trolig vil skje med skytevåpen, eksplosiver eller kjøretøy. Sannsynligvis vil et angrep bli utført av én person.

Terrortrusselen i Norge er fortsatt moderat, men PST ser likevel en negativ utvikling blant høyreekstreme.

Det siste året har flere norske høyreekstreme kommet med støtteerklæringen etter terrorangrep fra andre høyreekstreme.

Høyreekstreme Brenton Tarrant drepte 51 personer i forbindelse med terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand i 2019. Tarrants ugjerning har inspirert flere, blant annet norske Philip Manshaus. Foto: Mark Mitchell / AP

Kritikk for sen informasjon

PST fikk nylig kritikk av utvalget som har evaluert PST og politiets håndtering av hendelsen i Bærum.

Bakgrunnen for kritikken var at PST seks uker før angrepet hadde oppjustert terrortrusselen fra høyreekstreme fra «lite sannsynlig» til «mulig». Dette var ikke kommunisert til moskeer eller offentligheten, til tross for at samlingssteder for muslimer var et av de mest sannsynlige terrormålene.

I rapporten skriver utvalget at det hadde vært «naturlig og hensiktsmessig om PST hadde utarbeidet og videreformidlet en egen trusselvurdering knyttet til markeringen».