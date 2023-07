– Vi har to krav: Statsrådsposten må bestå. Og den nye statsråden må kunne feltet.

Det sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

På fredag meldte Ola Borten Moe (Sp) avgang fra jobben som statsråd for forskning og høyere utdanning fordi det ble klart at han hadde brutt habilitetsreglene til regjeringen.

Forskerforbundet krever at avgangen ikke utløser endringer i regjeringen som fjerner statsrådsposten.

– Kunnskapssektoren er et stort og viktig felt som er med på å skape morgendagens løsninger. Vi trenger et fortsatt påtrykk på feltet med en egen statsråd, sier Lind.

Ola Borten Moe har meddelt at han vil avtre som statsråd, men det er enda uklart hvem som blir hans arvtager. Foto: NTB

Den nye statsråden må også være godt kjent med feltet, krever forbundet.

– Statsråden kan ikke bruke mye tid på opplæring, for vi trenger at regjeringen kommer i gang med å levere på løftene i regjeringserklæringen.

– Ting har gått for fort

Forskerforbundet beskriver også et savn etter større involvering i politiske spørsmål.

Det vil de ha en endring på.

– Ting har gått for fort. Et eksempel er arbeidet med nye finansieringskategorier for universitetene og høyskolene. Her var det svært knappe tidsfrister, ikke alle ble invitert til å komme med innspill og løsningen ble heller ikke konsekvensutredet.

– I andre saker har det helt manglet prosess, som da øremerkingen til stipendiater og postdoktorer plutselig ble fjernet, legger Lind til.

Forskerforbundet var også kritisk til innføringen av skolepenger for ikke-europeiske studenter, et forslag som heller ikke ble konsekvensutredet.

Og hun får støtte fra Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon.

– Skolepenger for ikke-europeiske studenter som ble innført i hui og hast må reverseres, slik at utdanning er gratis, også for de som er født utenfor Europa, sier hun.

Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon, etterlyser mer dialog med neste statsråd for forskning og høyere utdanning. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Sæther etterlyser også mer samarbeid og dialog fra en ny statsråd.

– For at vi skal kunne bygge flere studentboliger, trenger vi en minister som samarbeider med kommunene og samskipnadene om gode løsninger. For at vi skal få oppleve å studere med folk fra andre land, trenger vi en minister som jobber for mer internasjonalt samarbeid.

Men selv om studentorganisasjonen ofte var uenig med Borten Moe, vil Sæther også rose han.

– Borten Moe var en minister som stilte mange gode spørsmål rundt hvordan den norske kunnskapssektoren skal utvikles. Det må man fortsette med. Ikke legg alle prosjektene til Ola Borten Moe i en skuff! avslutter hun.