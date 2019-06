Prinsessen og Durek Verrett inviterer til marsj i New York

INVITASJON: Paret inviterer publikum til å delta på Mandela Mile i New York.

Det ble rabalder da det ble kjent at prinsesse Märtha Louise skulle bruke den kongelige tittelen sin for å promotere foredragsturneen med kjæresten Durek Verrett. Likevel fortsetter de å bruke prinsessetittelen som merkevare.

På Märtha Louises Instagram-konto skriver prinsessen at hun og kjæresten, som i sitt profesjonelle virke kaller seg sjaman Durek, vil gå «Mandela Mile», et veldedighetsinitiativ for å øke bevisstheten rundt den internasjonale Mandela-dagen.

De inviterer publikum til å gå sammen med dem for å «fjerne blokkeringer i livet».

Kommersiell bruk av prinsessetittelen

Det stormet rundt prinsessen i våres da hun og kjæresten holdt selvrealiseringsforedrag i Skandinavia. Paret ble kritisert for å bruke prinsessetittelen for det den er verdt ved å lokke publikum til å delta på foredrag,

Samfunnsdebattant og redaktør i den kristne dagsavisen Dagen, Vebjørn Selbekk, sa i en kommentar til NRK at han reagerte på den kommersielle bruken av prinsessetittelen:

– Prinsesse Märtha Louise har blitt båret frem på popularitetsbølgen som prinsessetittelen hennes gir. Hun utnytter den kommersielt i et meget betenkelig marked, det var det grunn til å kritisere før hun ble kjæreste med sjamanen, og det er det grunn til å kritisere etterpå, sier Selbekk.

I dialog med Prinsessen

Kongeparet har tidligere uttalt til NRK at de forsøker å få til en ordning på bruken av prinsessetittelen. Kronprinsen sa også at han ønsket å gå i dialog med søsteren om hvordan hun skal forholde seg til tittelen.

– Særlig om det går på titulering og næringsvirksomhet, sa kronprinsen.

Likevel fortsetter nå prinsessen å bruke tittelen sin når hun nå inviterer til «Mandela Mile». NRK har vært i kontakt med Slottet som ikke ønsker å kommentere saken.

Märtha Louises manager Carina Scheele Karlsen sier til NRK at hun ikke anser at paret bruker prinsessetittelen kommersielt, siden invitasjonen gjelder et veldedighetsarrangement. Utover dette ønsker ikke teamet rundt prinsessen å kommentere saken.