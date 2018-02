Verdens nest høyeste fjell, K2, er aldri besteget på vinterstid. Mer enn 70 personer har mista livet i forsøket på å nå toppen.

Det var på dette fjellet den norske fjellklatreren Rolf Bae omkom i 2008.

Ei gruppe polske fjellklatrere har i vinter forsøkt å gjøre det ingen har gjort før dem. Lørdag brøt den erfarne fjellklatreren Denis Urubko med gruppa og skal ha starta på ferden mot toppen alene.

Denis Urubko snakker med pressen før avreise til K2-ekspedisjonen i desember. Foto: Kacper Pempel / Reuters

– Et soloforsøk på K2 på vinteren er suicidalt, sier den pakistanske klatreren Mirza Ali Baig, ifølge BBC.

– Det er veldig risikabelt. Han er kjent som Himalaya-eksperten blant fjellklatrere, men denne avgjørelsen var ikke riktig og passer ikke noen med hans status, sier Karim Shah, en venn av Urubko i klatremiljøet.

Oppdatering klokka 9.38: En talsperson for gruppa skriver på Twitter kl. 8.17 mandag morgen at Urubko «går ned», men det er hittil ikke bekrefta hvorvidt det betyr at Urubko har gitt opp sitt forsøk på å nå toppen alene.

Til NRK sier Leksinski at informasjonen om at Urubko er på vei ned kommer fra lederen av ekspedisjonen.

– Jeg antar at en fra teamet har møtt Denis på vei ned, sier han.

Ikke lenge etter sier Leksinski til NRK at Denis har blitt sett på base 2.

– Så vi vet at han er på vei ned, skriver han i en melding.

«Himalayas St. Bernard»

Denis Urubko og klatrekollega Adam Bielecki poserer sammen med den franske fjellklatreren Elisabeth Revol, som de redda ned fra det pakistanske fjellet Nanga Parbat i januar. Foto: Handout / Reuters

44 år gamle Urubko er kjent for en rekke ekstreme redningsaksjoner i fjell i Himalaya, ifølge Alpine Mag, som kaller Urubko for Himalayas St. Bernard – etter den alpine redningshunden.

Siste aksjon gjennomførte han for kun en måned siden, da franske Elisabeth Revol ble redda ned fra det pakistanske fjellet Nanga Parbat i en spektakulær redningsaksjon nattetid.

Ekstreme klatre- og værforhold er grunnen til at ingen hittil har klart å nå toppen av fjellet med tilnavn som «Det nådeløse fjellet», ifølge det franske magasinet Motagnes Magazine. K2 er berykta for teknisk vanskelig klatring og svært sterk vind kombinert med lave temperaturer.

L'Équipe meldte onsdag at det lå an til gode værforhold for ekspedisjonen mot slutten av uka, men at det skulle blåse opp igjen på toppen de første dagene av inneværende uke.

– Er det nå eller aldri for den polske ekspedisjonen? spurte den franske sportsavisa onsdag.

Ifølge BBC tror talsmannen for ekspedisjonen, Michal Leksinski, at Urubko ville prøve å nå toppen i løpet av februar for at det ikke skulle være noen tvil om at det skulle telle som en vinterbestigning.

Leksinski sier videre at han stoler på at kollegaen vil snu om han må, heller enn å sette sitt eget liv i fare.

Klatrekollega Adam Bielecki mener Urubkos sololøp er egoistisk.

– Det handler ikke bare om ham. For om noe går galt må vi så klart prøve å redde ham, sier han til National Geographic søndag.

– Dro mot toppen uten å si et ord

De polske fjellklatrerne gjorde et forsøk på å nå toppen i desember og har i de siste dagene oppholdt seg i en leir ved K2 i påvente av at været skulle tillate dem å prøve seg på toppturen.

Urubko var ifølge AFPs kilder oppgitt over at gruppa gikk bort fra en plan om å bestige fjellet tidligere denne måneden.

Han skal ha forsøkt å overtale gruppa om å gå for toppturen i løpet av februar, ifølge en bærer som hjelper gruppa til AFP. Argumentet skal ha vært at værforholdene kunne gjøre oppstigninga vanskeligere i mars.

– Han hadde en oppheta debatt med teamlederen og dro mot toppen uten å si et ord, sier en anonym bærer som hjelper gruppa.

Det polske teamet har ifølge AFP bekrefta hendelsen, at Urubko dro mot toppen uten å ta med seg radio.