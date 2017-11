Politioverbetjent bekymret over mer ekstrem sex blant ungdommer

På sensommeren i 2012 skal to gutter på 15 år ha samarbeidet om et voldtektsforsøk på en trampoline i en hage i Oslo. Ifølge tiltalen holdt den ene en 14 år gammel jente nede mens den andre forsøkte å tvinge seg til seksuell omgang med henne. Jenta skal ha vridd seg unna og den ene av de to forlot stedet. Da skal den andre ha voldtatt 14-åringen mens hun gjorde så mye motstand hun var i stand til.

Dette er ett av flere seksuallovbrudd de to kameratene, som i dag er 20 år gamle, er tiltalt for. Rettssaken starter mandag i Oslo tingrett. I tillegg til seksuelt krenkende atferd, voldtektsforsøk og til sammen tre voldtekter, er begge tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år.

Den ene av de to er også tiltalt for å ha filmet andre og seg selv ha sex, uten at den andre parten hadde samtykket til filmingen. Flere av dem som ble filmet skal ha vært mindreårige.

– Mer og mer vanlig å filme sex

Politioverbetjent Kari-Janne Lid, leder for avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, som skal behandles i retten frem til 1. desember.

PEKER PÅ PORNO: Lid tror det at porno er blitt så tilgjengelig for barn og unge bidrar til at flere deler seksualiserte bilder og filmer. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Men på generelt grunnlag sier Lid at hun er bekymret over det hun beskriver som en seksualisert ungdomskultur i en del vennegjenger i Oslo, der det er blitt mer og mer vanlig å dele bilder og filmer av seg selv, venner, bekjente og andre som har sex.

– Det store spørsmålet, som vi jo lurer mest på, er hvor dette kommer fra. Hvor har man fått denne ideen om å dele bilder og videoer av seksuelle handlinger? Jeg har i større og større grad begynt å lure på om det handler om at porno er blitt så tilgjengelig, og at mange blir eksponert for porno allerede når de er 8–9 år gamle, sier Lid.

– Når vi går inn i enkeltsaker ser vi at det er blitt mer og mer vanlig å filme sex. Noen ganger er begge parter med på det, men vi ser stadig oftere at den ene parten, som regel jenta, ikke er klar over at det filmes.

«Pornosex»

Politioverbetjenten forteller at filmene og bildene de beslaglegger i saker som er anmeldt som voldtekt, ofte viser «en form for sex som for ikke mange år siden ble sett på som pornosex».

– Det er trekant, firkant, analsex – en type sex som før ble sett på som ganske ekstrem. Det gjør oss bekymra, for hva gjør dette med de unge? Jeg tror hverken unge gutter eller unge jenter synes at det å gå rett på analsex er spesielt gøy. I noen vennegjenger har det blitt en forventning om denne type seksuell aktivitet, kanskje fordi man har sett på porno siden man gikk på barneskolen.

– Hvorfor mener du det gir grunn til bekymring?

– Jeg er bekymret over hva det gjør med ungdommenes syn på sex og forventningen om hva de må stille opp på. I pornografien ser man jo aldri klønete misjonærstilling mellom to usikre, unge mennesker, sier Lid.

Hun mener man så et skifte da smarttelefonen ble allemannseie for barn og ungdom, for rundt tre år siden.

– Da så vi at deling av seksualiserte bilder og videoer mellom ungdommer ble en trend, som har fortsatt å utvikle seg. Da man fikk dette verktøyet i hånda ble det vanlig å dokumentere de fleste aktiviteter i mye større grad enn før, og dele via sosiale medier. Til å begynne med var det Facebook som gjaldt, men nå er det i hovedsak Snapchat, Instagram og andre chattearenaer på ulike typer apper.

«Noora» satte skapet på plass

I TV-serien «Skam» våkner karakteren Noora opp naken i en seng med to andre mennesker dagen etter en fest. Hun husker ikke hva som har skjedd, men får senere vite at gutten hun våknet med har nakenbilder av henne. Da velger Noora å konfrontere ham:

«Du befinner deg rett og slett i den situasjonen at du kommer til å bli dømt for barnepornografi. Ifølge straffeloven (...) er straffen for å produsere og besitte en fremstilling som seksualiserer barn, fengsel i inntil tre år. Og når jeg er under atten, så regnes jeg ifølge norsk lov fortsatt som et barn. Så det nakenbildet du har av meg, det som du har tatt uten mitt samtykke – ikke bare er det ulovlig at du tok det, men bare det at du oppbevarer det på telefonen din er ulovlig.»

«SKAM»: I dette klippet konfronterer Noora gutten som har tatt nakenbilder av henne.

Episoden ble applaudert av mange, blant andre Kripos. Politioverbetjent Kari-Janne Lid mener vi må gi både gutter og jenter mer informasjon om hva de risikerer når de tar seksualiserte bilder av andre – eller har sex i beruset tilstand.

– Vi snakker mye om at jenter må si klart fra, sette tydelige grenser, men jeg tror man i mye større grad må snakke med begge kjønn. Vi må fortelle gutter at det å drikke seg veldig full og ha sex fort kan ende i en situasjon der jenta føler et press og ikke klarer å si nei, selv om hun ikke gjør fysisk motstand, sier Lid.

– I sakene med unge gjerningspersoner og ofre er det sjelden snakk om grov vold og grove trusler, men gutter som får en voldtektsanmeldelse mot seg fordi de ikke har lært å ta medansvar for å sette grenser. Og det er kjempevanskelig! Det å være usikker, forelsket og overstadig beruset for første gang kan føre til at man føler det er en forventning eller et press om å gjennomføre noe som man kanskje er med på i starten, men som etter hvert oppleves som veldig ugreit.

– Risikoatferd

– Vi må være veldig tydelige overfor gutter om at det å ha sex med mindreårige når både du og den du vil ha sex med er overstadig beruset, er risikoatferd, fortsetter Lid.

– Det kan være gråsoner, utydelige signaler, usikkerhet og som regel er det en solid dose alkohol involvert. I de fleste sakene er det ikke betydelig vold og trusler, det er ofte kjæresten, kompisen eller noen man kjenner. Gutter må ta ansvar for ikke å sette seg selv i den situasjonen at de kan våkne med en voldtektsanmeldelse på seg.

– Hva er ditt råd til gutter for ikke å havne der?

– Er du det minste i tvil om dette er greit, så la være. Vent til neste dag, når dere begge er edru.

Kari-Janne Lid tror mange gutter vet lite om hva som skjer dersom de blir anmeldt for voldtekt. Hvor lang tid det kan gå fra pågripelse til tiltale, rettssak og eventuell frifinnelse eller dom.

– Først blir du pågrepet av politiet og satt i arrest. Ofte må du bli der et døgn eller to for at vi skal få avhørt deg, sikret mobiltelefonen din og gått gjennom den og andre beslag. Når du da kommer ut igjen må du gå og vente på rettssaken og deretter vente på resultatet av den. For voldtekt der det har vært samleie er minstestraffen fire år. For en gutt på terskelen til voksenlivet er det en veldig alvorlig vending i livet. Og det kan fort gå tre år før saken er endelig avgjort i Lagmannsretten hvis det blir tiltale, forklarer Lid.

– Det er faktisk foreldrenes ansvar

Hun har en klar melding til norske foreldre:

– Har du en 14-15-åring i dag, kan du ikke være så naiv at du ikke tror de drikker alkohol, forelsker seg og vil ha sex, sier politioverbetjenten.

– Jeg mener det er enda viktigere å snakke med guttene enn jentene om disse tingene tidlig. Gjør dem klar over hva de risikerer og ansvarliggjør dem. Snakk om at alkohol og sex kan være en veldig farlig kombinasjon. Hvis man ikke kan snakke om dette hjemme, hvor skal man lære det da? Mange peker på skolen, men det er faktisk foreldrenes ansvar.

PORNOFISERING: Psykologspesialist Svein Øverland mener at deler av samfunnet har gjennomgått en «pornofisering». Det handler om at man bruker mer porno, men også at hverdagslivet har tatt til seg idealene til pornografien, ifølge Øverland. Foto: Jørgen Braastad / VG

Psykologspesialist: – En tapt kamp

Svein Øverland, psykolog med spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, tror det er vanskelig å ta opp kampen mot pornografiens påvirkning på ungdomskulturen.

– Det er en tapt kamp. Den generasjonen jeg tilhører, voksengenerasjonen, har kommet altfor sent og svakt på banen. Det vi ser nå er resultatet av at vi har sovet i klassen og et tegn på at samfunnet vårt har noen alvorlige brister, sier Øverland.

– Dessuten er pornoen i dag mye grovere og råere enn den var for 50 år siden. Vi vet også at det finnes forskning som tyder på at høy bruk av porno for noen kan øke faren for at de begår voldtekt, sier han, og viser blant annet til en gjennomgang han og to kollegaer har gjort av forskningen på feltet.

Psykologspesialisten mener deler av ungdomskulturen og samfunnet for øvrig har gjennomgått en «pornofisering» de siste årene.

– Det handler om flere ting, blant annet at man bruker mer porno, men også at hverdagslivet – media, reklameindustrien og så videre – har tatt til seg idealene og det estetiske språket til pornografien, sier Øverland.

Han understreker at den såkalte pornofiseringen ikke er et nytt fenomen, men tror folk flest ikke har fått øynene opp for utviklingen ennå.