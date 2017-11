Oslo tingrett: 14-åring voldtatt på trampoline

To nå 20 år gamle kamerater fra Oslo er tiltalt for flere voldtekter. I tillegg har de delt videoer med seksuelt innhold.

Voldtok jente på trampoline

Den første voldtekten skjedde, ifølge tiltalen, i september 2012. Kameratene, som da var 15 år gamle, forgrep seg på en 14 år gammel jente på en trampoline i en hage et sted i Oslo. Den ene gutten skal først ha forsøkt å tvinge seg til et samleie, men ga opp da jenta gjorde motstand. Den andre gutten gjennomførte deretter en voldtekt. Jenta forsøkte å stritte imot.

To år senere, i oktober 2014, forgriper en av guttene seg på en ny jente i en bolig. Og et drøyt halvår etter dette, i juni 2015, voldtar den andre gutten ei jente i en annen bolig, ifølge tiltalen. De tre hendelsene skjer i samme området av byen.

Spredte filmer av mindreårige som hadde sex

I tillegg til voldtektene er 20-åringene også tiltalt for å ha filmet og delt videoer med seksuelt innhold.

I 2013 filmet en av de tiltalte et ungt par på bare 15 år som hadde samleie. Han lagret filmen på mobilen sin og delte den også med andre. Året etter filmet han et samleie med en jente, uten hennes samtykke, og lagret filmen på telefonen sin.

Også den andre 20-åringen er tiltalt for å filmet en avkledd jente, uten at hun sa ja til det.

På toppen av dette er en av 20-åringene tiltalt for å ha trakassert og krenket en av voldtektsofrene i en periode på to og et halvt år. Han skal ha holdt henne fast, sperret henne, truet henne, vært nedlatende og voldelig gjentatte ganger.

Det er ikke kjent hvordan de to stiller seg til tiltalen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken på forhånd, sier forsvarer til en av mennene, Mona Høiness.

NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med den andre forsvareren.

– Ser frem til å bli ferdig

Flere av forholdene ble ikke varslet av ofrene selv, men dukket opp da politiet etterforsket ukultur i dette ungdomsmiljøet. Overgrepshistoriene kom fram i vitneforklaringer, og politiet sørget selv for offentlig påtale mot de to kameratene, skriver VG.

BISTANDSADVOKAT: Hege Salomon representerer jenta som, ifølge tiltalen, ble voldtatt i juni 2015. Foto: NRK

Det har derfor tatt lang tid fra det første overgrepet til saken nå kommer for retten. Bistandsadvokat Hege Salomon representerer en av de fornærmede jentene, og sier at hovedforhandlingen vil gå for lukkede dører.

– Det har vært en tøff prosess. Nå ser hun frem til å forklare seg og bli ferdig med saken. Det har vært en begjæring fra forsvarer i saken, som bistandsadvokatene støtter, om at deler av forklaringene ikke skal gå for åpen rett. Det er snakk om unge folk og spesielle personlige forhold. De ønsker ikke at det skal sitte mange tilhørere der når de avgir forklaringer, sier Salomon.

