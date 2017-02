– Å ikke behandle mennesker som individer, men som en gruppe ut fra religiøs tilhørighet strider mot de positive verdiene vi forbinder med USA. Det sa Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson, Anniken Huitfeldt (Ap) i Stortingets spørretime i dag.

Hun ville vite hva utenriksministeren vil gjøre for å fremme norske holdninger til innreiseforbudet.

– I likhet med mange andre europeiske land, har både statsministeren og jeg vært veldig tydelige både når det gjelder innreiseforbudet til disse sju landene, svarte Børge Brende. Han slo også fast at det er svært beklagelig at USA ikke tar imot flyktninger de neste 120 dagene.

– Dette er også kommunisert på Twitter, og det er vel den mest effektive kommunikasjonsformen, sa han. President Donald Trump er som kjent svært aktiv på Twitter.

Ikke inn på teppet

SVs leder Audun Lysbakken, mener regjeringen har vært for sen og for lite tydelig i sin reaksjon overfor USA. Han viste til Sverige, som innkalte USAs ambassadør i Stockholm for å komme med en direkte protest.

Han satte også spørsmålstegn ved om Trump er blant utenriksministerens følgere på Twitter.

Jeg setter pris på at utenriksministeren er på Twitter, men jeg vet ikke om Donald Trump er blant utenriksministerens følgere. Audun Lysbakken

Børge Brende gjorde det klart at det ikke er aktuelt å innkalle USAs ambassadør til Norge på teppet. Han viste til at Sverige er det eneste europeiske landet som har gjort dette.

– Vi tok kontakt med ambassaden og fikk en viktig klargjøring om at nordmenn med dobbelt statsborgerskap får sine saker behandlet, sa Brende.

