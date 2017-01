Löfven og Merkel om Trumps innreiseforbud: – Urovekkende og beklagelig

Tysklands statsminister Angela Merkel er på offisielt besøk i Sverige. Her har hun hatt møter med blant annet statsminister Stefan Löfven.

Begge statslederne uttrykte stor misnøye med USAs president Donald Trumps innreiseforbud.

– Det er dypt beklagelig og urovekkende. Det vil være kontraproduktivt og det vil ikke styrke sikkerhetsarbeidet. Dette er helt uakseptabelt, sier Löfven.

– Å bekjempe terrorisme rettferdiggjør ikke det at man utestenger en hel folkegruppe, sier Angela Merkel.

Merkel ønsker å føre samtaler med myndighetene i transittland som Egypt, Marokko og Tyrkia, for å « kunne ta imot flyktningene som søker seg til Europa på en bedre måte.»

Trump undertegnet fredag en ordre som nekter flyktninger adgang til USA for en periode på 120 dager. Han har også innført et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

– EU må si klart fra til USA

Löfven åpnet mandagens pressekonferanse med å berømme Merkel for hennes lederskap og takker for vennskapet.

– Vi deler grunnleggende verdier. Tyskland er en viktig partner for Sverige. Jeg vil takke for gode og givende samtaler, sier Löfven.

– Politisk har Sverige og Tyskland samme vurderinger både innad i EU og internasjonalt, sier Merkel.

– Vi i EU må jobbe sammen for å sikre at alle mennesker har like rettigheter. EU må si til USA at innreiseforbud er feil vei å gå, sier Löfven.

Republikansk misnøye

Både republikanere i Kongressen og medlemmer av Donald Trumps regjering skal også ha reagert sterkt på innføringen av presidentens innreiseforbud, skriver NTB.

Forsvarsminister Jim Mattis fikk vite detaljene i presidentordren omtrent på samme tidspunkt som Trump signerte den, ifølge AP. Mattis skal ha blitt opprørt over ikke å bli bedre informert.

Washingtons statsadvokat Bob Fergusen har truet med å saksøke Donald Trump over presidentens innvandringsforbud, som han mener er «uamerikansk og ulovlig.»