Politiet vant i retten: Tom Hagen får ikke flytte hjem

– På bakgrunn av det som fremkom i rettsmøtet er vi noe overrasket over kjennelsen, og vi synes det er naturlig å be om lagmannsrettens vurdering av spørsmålet, sier forsvarer Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort.

Siktede Tom Hagen vil flytte hjem til huset sitt, mens politiet vil fortsette undersøkelsene på det de betrakter som et åsted. Nedre Romerike tingrett avgjorde saken i dag.

Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

I kjennelsen kommer det frem at retten mener «politiet har begrunnet et fortsatt behov for beslag av Sloraveien 4 for både planlagte kriminaltekniske undersøkelser og mulige nye undersøkelser».

En del av rettsavgjørelsen er sladdet for pressen, fordi politiet mener det kan skade etterforskningen om detaljer i saken kommer ut.

Fornøyd politi

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at tingretten er enig i at det er nødvendig og forholdsmessig å holde huset i beslag, slik at politiet kan sluttføre sine undersøkelser på åstedet. Vi har forståelse for at det er belastende for siktede å ikke kunne bo i eget hjem, men i dette tilfellet mener vi hensynet til etterforskningen må veie tyngst, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i en pressemelding.

Retten mener det bør være mulig for Hagen å fremskaffe alternativt husvære frem til de kriminaltekniske undersøkelsene er ferdige.

Torsdag var partene i Nedre Romerike tingrett for å avklare om politiet fortsatt kan ha kontroll på huset. De har bedt om å beslaglegge boligen de neste tre månedene.

Det er snart 20 måneder siden Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet av sin ektemann 31. oktober 2018.

Tom Hagen ble pågrepet i slutten av april i år, og siden den gang har politiet igjent tatt kontroll på boligen i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog. Politiet undersøkte også boligen da deres teori var at Anne-Elisabeth hagen var kidnappet.

Anne-Elisabeth Hagen er savnet og ektemannen er siktet for drap eller medvirkning til drap på henne. Foto: Privat/Scanpix

Ifølge en etterforsker fra Kripos som vitnet i retten torsdag, har det blitt gjennomført en rekke prosjekter og delprosjekter inne i huset. Han forklarte i retten at det er et tidkrevende og dynamisk arbeid, der nye spor utløser nye undersøkelser.

Planlagte undersøkelser

Det planlegges også «undersøkelser i stor stil» de neste ukene. Politiet vil ikke gå ut med hvilke nye undersøkelser de vil gjøre. Etterforskerne har tidligere blant annet vært i huset med en lydekspert og undersøkt hvilke skospor som er i huset.

RETTSMØTE: Politiadvokat Jane Lundstadsveen og Kripos Christer Svane Andersson i Nedre Romerike tingrett torsdag. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Sloraveien, slik politiet ser det, er åstedet for en alvorlig kriminell handling og underlagt massiv etterforskning av både teknisk og taktisk art. Høyst sannsynlig er Sloraveien 4 Norges mest undersøkte åsted, forklarte Kripos-etterforsker Christer Svane Andersson i retten.

Forsvarerne har bedt om at huset frigis til Tom Hagen, og begrunner dette i at de mener politiet har hatt nok av tid til å sikre beviser, og mener beslaget er uforholdsmessig sett i sammenheng med det som kan forventes å finne av bevis.