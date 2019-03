Lydeksperten, som også er kjent som produsent for musikkbandet Vamp, har tidligere blitt brukt i flere krimsaker, blant annet Valdres-saken. Han ble i den saken brukt som sakkyndig for å undersøke hvilke lyder en hører over en nødtelefonsamtale.

EKSPERT Vamp-produsent Truls Birkeland (til venstre) har tidligere vært brukt i flere krimsaker som sakkyndig. Foto: Sverre Holm-Nilsen

Pappeske

Mandag gjør politiet nye undersøkelser ved huset i Sloraveien på Fjellhamar. 69-åringen har vært savnet i snart fem måneder.

Aftenposten rapporterte først om saken.

En telefonsamtale samme morgen var siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen. Ingen har hørt fra henne siden hun snakket med et familiemedlem klokken 9.14 om morgenen den 31. oktober.

I tillegg til lydundersøkelsene mandag, har tre krimteknikere også båret med seg en pappeske ut fra boligen.

LYDUNDERSØKELSER: En lydekspert er på plass i boligen til savnede Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Sverre Holm-Nilsen

Bekrefter undersøkelser

– Det er ingen dramatikk knyttet til dette, det er også blitt gjort tidligere i denne saken. I de fleste store etterforskninger er det behov for å gjøre nye undersøkelser og etterundersøkelser på det sentrale åstedet», opplyser Øst politidistrikt til NRK.

Tidligere har politiet undersøkt boligen i to uker, og senere 3D-skannet eiendommen.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i over fire måneder. Foto: Privat

Forrige uke skrev NRK at Øst politidistrikt vil be Politidirektoratet om ekstra midler.

– Vi er et betydelig antall som jobber med denne saken, og vi vil holde trykket oppe, sier politiinspektør Tommy Brøske.

Manglende kontakt

Selv om politiet etterforsker saken med samme styrke, har politiledelsen den siste tiden uttrykt bekymring for manglende livsbevis, og sier de ikke kan utelukke at noe har gått galt.

Hverken familien eller politiet har fått livsbevis siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober. Ved minst tre anledninger har de antatte kidnapperne tatt kontakt, men bistandsadvokat Svein Holden har uttrykt bekymring for at det er enveiskommunikasjon.

Det har gått over én måned siden politiet og bistandsadvokaten orienterte om den siste kontakten. Politiinspektør Tommy Brøske har denne uken sagt at det ikke har vært ny kommunikasjon med motparten.