Politiet rykket med tåregass til eritreisk fest i Oslo

– Vi bruker tåregass og ber publikum holde seg unna, skriver Oslo-politiet på X.

De beskriver ordensforstyrrelse, skadeverk, steinkasting og voldsutøvelse i forbindelse med arrangementet i Eventhallen på Bryn. Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 17.

Kvifor er det eritreiske miljøet i Noreg så splitta? Ekspander/minimer faktaboks Eritreiske flyktningar meiner at det eritreiske regimet som dei har flykta frå har tilhengarar utanfor Eritrea, òg i Noreg.

Desse såkalla “falske flyktningane” utøver sosial kontroll mot dei som er kritiske til det diktatoriske regimet i Eritrea, meiner dei regimekritiske eritrearane.

Det har òg vore opptøyar mellom fraksjonar av det eritreiske miljøet i andre land utføre Eritrea, som til dømes Sverige, Danmark, Canada og Israel.

Frykt for eritreiske myndigheiter er den vanlegaste grunnen til at eritrearar søkjer vern i Noreg, ifølgje Utlendingsnemnda.

– Vi er på stedet i forbindelse med et planlagt arrangement, en feiring av eritreisk nasjonaldag. I den forbindelse har det dukket opp en del meningmotstandere. Det resulterte i en del ordensforstyrrelser og forsøk på voldsutøvelse, sier operasjonsleder Line Skotte til NRK litt over halv sju.

Politiet brukte tåregass på stedet. Foto: Lise Åserud / NTB

Hun forteller at det også ble kastet steiner mot politiet da de kom til stedet.

– Politiet så seg nødt til å ty til tåregass for å få kontroll på massen. Det er også kommet meldinger på at det er utført skadeverk på parkerte biler i området. Per nå har vi ikke oversikt over omfanget av dette skadeverket, sier Skotte.

Rundt halv sju hadde politiet ikke pågrepet noen. Ingen politifolk eller andre skal ha blitt skadet.

– Status per nå er at det fremdeles er en del aggresjon blant motstanderne. Og vi forsøker dialog etter best evne, sier operasjonslederen.

Politiet utenfor Eventhallen på Bryn lørdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Hun utelukker ikke pågripelser i ettertid.

Arrangementet i Eventhallen er planlagt for 1000 mennesker. Politiet anslår at rundt 50 mennesker er på utsiden.

– Det viktigste for oss er å få en god dialog med begge parter, og løse dette på best mulig måte, slik at de som har arrangementer kan få gjennomført det på en trygg og god måte. De som er menigmotstandere skal også få lov å ytre seg på en trygg og god måte, uten at det skal oppstå uønskede voldshendelser, sier Skotte.

Hun påpeker at det er en historikk i forkant av hendelsen. I Bergen i fjor oppstod det også bråk under en eritreisk feiring.

Det er en dyp konflikt mellom eritreerne som støtter det sittende regimet i Eritrea, og de som hører til opposisjonen. Spenningsnivået skal være høyere enn noensinne.

– Vi så flere personer som tok opp steiner, det ble kastet steiner mot oss, og det ble tatt opp kjepper og stokker og sånne ting, sier innsatsleder Brian Skotnes i Oslo politidistrikt.

– De nektet å etterkomme pålegg, vi forsøkte gjentatte ganger å komme i dialog med dem og sa at det var greit å stå litt lenger bak, men ikke hindre den lovlige trafikken. Aggresjonsnivået ble så høyt i en periode at vi ble nødt til å bruke tåregass for å få dem ut av veien, fortsetter han.

Ifølge politiet skaper bråket lange køer i begge retninger i Tvetenveien.