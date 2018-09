Politiet overholdt ikke ankefristen i Stella Mwangi-saken

Det var 31. mai i år at artisten Stella Mwangi ble frifunnet i Oslo tingrett for forulemping av politiet og for å ha drukket alkhol etter en trafikkhendelse.

Tre uker senere ble det klart at politiet anket frifinnelsen.

Nå slår imidlertid Borgarting lagmannsrett fast at anken ble fremsatt for sent, og må avvises.

– Viktig og riktig

Mwangis forsvarer, Silje Elisabeth Stenvaag, støtter opp om beslutningen til lagmannsretten.

– Det er viktig og riktig at saken avvises når ankefristen ikke overholdes. En som er frikjent skal kunne bli ferdig med saken, sier Stenvaag til NRK.

Ankefristen er på 14 dager, og starter den dagen dommen kommer inn til den «ankeberretigede tjenestemann».

I kjennelsen viser lagmannsretten til at Oslo politidistrikt har ankekompetanse i saken, og at ankefristens startpunkt dermed var 1. juni 2018, da dommen ble sendt elektronisk til politiet via det interaktive verktøyet «Stifinner».

Etter lagmannsrettens syn er det derfor mye som taler for at når en dom er oversendt elektronisk til politiets saksbehandlersystem via «stifinner», så anses dommen for å ha «kommet frem», heter det i kjennelsen.

Anken fra Oslo politidistrikt ble først fremsatt 19. juni, altså fire dager etter ankefristen.

Lagmannsrettens avgjørelse kan ankes til Høyesterett.

Droppet fyllekjøringstiltale

Tiltalen mot Mwangi, som ble tatt ut av Politimesteren i Oslo mai 2018, inneholdt følgende punkter:

Kjøring med promille/subsidiært etterfølgende inntak av alkohol

Uaktsom kjøring

Forulemping av offentlig tjenestemann

Under rettssaken droppet imidlertid påtalemyndighetene tiltalen som omfattet fyllekjøring, etter å ha erkjent at de ikke kunne bevise hvorvidt Mwangi var påvirket av alkohol da hun kjørte.

31. mai frikjente Oslo tingrett Mwangi for samtlige tiltaleposter.

Artisten selv har hele tiden stilt seg uforstående til tiltalen, men medga at hun hadde drukket en halv flaske whisky og øl etter at hun hadde parkert bilen 29. september i fjor.