Politiet anker frifinnelsen av Stella Mwangi

– Jeg har snakket med Stella Mwangi og hun er selvfølgelig lei seg. Hun hadde håpet å kunne legge denne saken bak seg nå, sier Mwangis forsvarer, advokat Silje Elisabeth Stenvaag.

Forsvarer Silje Elisabeth Stenvaag. Foto: Arild Sandsvik / NRK

For tre uker siden ble det kjent at Oslo tingrett hadde frifunnet Stella Mwangi for forulemping av politiet og for å ha drukket etter en trafikkhendelse. Mwangi var opprinnelig tiltalt for fyllekjøring. Artisten har hele tiden nektet for å ha kjørt med promille, og i aktoratets sluttprosedyre ble det klart at politiet ikke ville dømme henne for fyllekjøring.

Nå har politiet anket dommen.

Det var Nettavisen som først omtalte anken.

Saken fortsetter under bildet.

Ankesaken havner nå i Borgarting lagmannsrett, som holder til i Oslo sentrum. Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi anker over bevisvurderingen, sier politiadvokat Marita Hagen til NRK.

Politiadvokat Marita Hagen. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Hun ønsker foreløpig ikke å gi noen nærmere begrunnelse for anken.

– Har det kommet frem noe nytt i saken som gjør at dere vil anke?

– Nei, svarer Hagen.

Kritisk advokat

Nå må artisten og hennes forsvarer forberede seg på en ny runde i retten.

– Vi kommer til å presentere den samme bevisførselen i lagmannsretten som vi gjorde i tingretten, og håper jo på samme resultat likevel, sier forsvarer Stenvaag.

Advokaten er kritisk til at de fikk vite om anken gjennom mediene.

– Vi har ikke fått informasjon fra påtalemyndigheten om at de anker, så det synes jeg er dårlig.

– De har fått samme brev som meg, så da har ikke de blitt gjort kjent med det brevet, tydeligvis, sier politiadvokat Hagen.

Også manageren er overrasket over anken.

– Hverken Stella eller hennes advokat fikk vite om anken før de ble kontaktet av mediene. Hun kontaktet meg og var utrolig lei seg, sier manager Erland Bakke.

– Hun skal på en scene i Frankrike i dag og opptre for 2500 mennesker, og dette er noe som kommer uventet.