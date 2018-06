Stella Mwangi: – Et mareritt å få sånne beskyldninger

– Jeg har vært nervøs, redd, og følt som om jeg ikke har noen stemme. Men det har vært veldig godt etter rettssaken, da den delen av tiltalen som var mest provoserende, ble trukket. Altså den som handlet om fyllekjøring.

Det sier Stella Mwangi, som sier hun har hatt en tøff periode etter at hun ble pågrepet av politiet i september i fjor.

Ifølge den opprinnelige tiltalen mente politiet at Mwangi var beruset da hun kjørte ned Bernt Ankers gate i Oslo, og at hun krasjet inn i flere parkerte biler før hun forlot kjøretøyet den 29. september i fjor.

Artisten har hele tiden hevdet at hendelsen skjedde i forbindelse med en lukeparkering, og at hun aldri kom borti de parkerte bilene.



Da Mwangi ble kontrollert av politiet to timer senere, hadde hun en promille på 2,2. Politiet fant også THC, virkestoffet i cannabis, i blodet hennes. Ifølge tiltalen satte 31-åringen seg kraftig til motverge da politiet kontrollerte henne.

31-åringen har hele tiden hevdet at hun drakk alkohol etter at bilen hennes var parkert. Da rettssaken mot henne startet, droppet aktor tiltalepunktet om fyllekjøring, men ba om at 31-åringen skulle dømmes for å ha drukket etter en ulykke og for forulemping av en offentlig tjenestemann.

I retten nektet Mwangi på alle tiltalepunkter, og hun ble trodd av retten og frikjent på alle punkter.



Politiet i Oslo sier til NRK at de tar dommen til etterretning. Statsadvokaten skal ta stilling til om saken vil bli anket, men det er ennå ikke avgjort.

– Et mareritt

Den tidligere Melodi Grand Prix-vinneren sier at påstanden om at hun skal ha stukket av fra en alvorlig trafikkhendelse, har vært ekstra tung å svelge. Hennes far Jeff Mwangi Kwirikia ble i 2012 drept i Ullensaker etter at en bilfører kjørte på ham og stakk av. Sjåføren ble dømt for bildrapet.

Stella Mwangis far Jeff Mwangi Kwirikia omkom etter en påkjørsel i Ullensaker for seks år siden. Foto: Mats Sparby / NRK

– Ulykker er noe som skjer, men å stikke av er noe jeg aldri kunne ha gjort. Jeg er en veldig ansvarlig person. Det var et mareritt å få slike beskyldninger, og det gjorde alt mye verre for både meg og familien, sier Mwangi til NRK.

Mwangi sier NRK at hun har hatt det tungt etter pågripelsen, og at hun ikke var seg selv i over to måneder etter at det skjedde.

– Jeg bodde hos venninner og hos søsteren mi, for jeg klarte ikke å være alene eller gå alene på gata. Jeg ble livredd hver gang jeg hørte sirener eller så politi.

Mwangi ble i retten trodd på at hun begynte å drikke først etter at hun ble beskyldt for å være borti en annen bil da hun skulle parkere – og at hun dermed ikke kjørte sin Mercedes med promille.

Mwangi satte til livs en halv flaske whisky blandet med cola og én øl, før hun ble pågrepet av politiet. Mwangi sier at det ikke var meningen at hun skulle drikke så mye, men at hun likevel følte seg fin og i godt humør da politiet pågrep henne.

– Er det noe som skjedde den dagen som du angrer på?

– At jeg var så ivrig med å begynne festen. Men jeg og vennene mine hadde planlagt den så lenge. Men angre og angre ... jeg vet ikke om jeg bør angre. Jeg skulle jo på fest, sier hun.

Stella Mwangi og Alexandra Rotan deltok med låten «You Got Me» under årets MGP-finale. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Musikken reddet meg igjen

Mens Stella Mwangi ventet på rettssaken, deltok hun i Melodi Grand Prix. Der fremførte hun låten «You Got Me» sammen med Alexandra Rotan.

– Jeg ble kontaktet av MGP, og jeg tenkte at dette var en fin mulighet for meg til å komme tilbake og være positiv. Det opptok veldig mye av tankene mine, og det å jobbe med forberedelsene fikk meg til å se lyst på livet. Det var min medisin, sier hun.

– Hvordan hadde du det under oppkjøringen til MGP?

– Jeg hadde arr i hjertet og ville snakke offentlig om saken, men advokaten min frarådet meg det. Alexandra merket at det var noe med meg siden jeg plutselig kunne knekke sammen og begynne å grine på øving.

– Var du i tvil om du orket å gjennomføre MGP?

– Ja, jeg tenkte «hva skjer om jeg bare begynner å grine og fortelle om det jeg har opplevd?» Jeg hadde da vært veldig deprimert i flere måneder og tok medisiner mot angst. Men det var musikken som reddet meg igjen, sier hun.

I 2011 vant Stella Mwangi den norske Melodi Grand Prix-finalen overlegent med sangen «Haba Haba». Men hun røk ut i semifinalen da hun skulle kvalifisere seg til finalen i Eurovision Song Contest. Foto: Hege Bakken Riise/ NRK

– Har du vært redd for at dette kan skade din karriere?

– Ja, spesielt da medier begynte å ringe mine samarbeidspartnere før det var kommet dom i saken. Men ikke nå. Jeg har holdt meg til sannheten hele veien, og nå begynner hverdagen å komme tilbake. Men det har vært en fryktelig tid.

Mwangi er ikke i tvil om at hun som artist blir påvirket av det hun har vært igjennom.

– Det jeg må gjøre nå er å lage gladmusikk for å finne livsgleden igjen. Jeg har nettopp skrevet en låt hvor jeg skulle virkelig være mørk, men det ble til en gladsang om å gå gjennom et helvete men komme ut like hel med et rent hjerte.