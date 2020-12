– Sykkelen ble låst fast i ett-tida, og da jeg skulle hente den igjen klokka tre, var den borte, bare låsen lå igjen på bakken, forteller Lasse Tømte.

Syklisten fortviler etter at elsykkelen hans ble stjålet på høylys dag i Oslo. Tømte forteller at han hadde låst sykkelen fast inne i en bakgård på Sagene, men at tyven hadde kuttet over låsen med en vinkelsliper.

– Men jeg hadde en sporingsenhet, og kunne se at sykkelen var i bevegelse, og jeg kunne følge med på telefonen hvor den var. Jeg ringte da til politiet, og ble satt over til en patrulje, og det tok vel kanskje 20 minutter før de svarte.

FRUSTRERT: Lasse Tømte sporet sin stjålne sykkel ved hjelp av GPS-teknologi, men opplevde at politiet ikke ville hjelpe. Foto: Kristine Næss Larsen / NRK

Fikk beskjed om å finne sykkelen selv

Sporingsenheten viste at sykkelen befant seg noen få kilometer unna der Tømte hadde parkert den. Han fulgte etter, og kom til en bygård, hvor han på nytt ringte politiet for å få hjelp til å komme inn. Men da fikk han til svar at han måtte finne sykkelen selv.

– Og hvis jeg fant den, og den var låst, så kunne de hjelpe meg med å få opp låsen, det var det eneste de kunne gjøre.

– Hvis politiet skal ta seg inn på annen manns grunn, må vi ha en klar grunn til mistanke, altså jo sikrere vi er på at noe er der, jo større er muligheten for at vi kan foreta oss noe der og da.

Det sier politiinspektør i Oslo politidistrikt, Egil Jørgen Brekke. Til tross for en økning i anmeldte sykkeltyverier, er ikke denne typen lovbrudd noe politiet har mulighet til å prioritere, sier han.

– Vi prøver å sørge for at det ikke er noen områder hvor man har mulighet for å alltid slippe unna, altså at man kan aldri være sikker på når politiet griper inn, og når de ikke gjør det. Men det er alltid et spørsmål om prioritering, og der har vi klare kriterier for hva vi tar først og hva vi ikke prioriterer så høyt, og sykkeltyverier er ikke på toppen av listen.

PRIORITERER IKKE SYKKELTYVERI: Politiet har klare kriterier for hva de prioriterer, og sykkeltyverier er ikke på toppen av lista, i følge politiinspektør Brekke. Foto: Bengt Kristiansen / NRK

Lav oppklaringsprosent

I fjor ble i underkant av 16 000 sykler meldt stjålet, men bare 2,5 prosent av sakene ble oppklart, viser tall fra Politidirektoratet. Lasse Tømte anmeldte tyveriet, og fikk utbetalt forsikring. Likevel er han oppgitt over politiet.

– Hva politiet har lov til og ikke lov til juridisk sett, - jeg vet i hvert fall at jeg ikke har lov til å bryte meg inn noe sted. Dette føyer seg inn i et mønster der politiet ikke bryr seg om hva vanlige folk utsettes for, såkalt hverdagskriminalitet. Det er den erfaringen man har med politiet, at de ikke bryr seg, sier Tømte.

Saken sto opprinnelig på trykk som et leserinnlegg i Klassekampen.