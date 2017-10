Politiet om ungdomsvold: Jenter blir brukt til å bære våpen

NRK har de siste dagene skrevet om økende vold blant unge i Oslo. Dette har også nådd skolene, hvor en lærer ble skadet da en tenåring tok tak i strupen hans og skadet ham for livet.

Ghulam Fareed Kahn ble sist mandag vitne til en slåsskamp med skytevåpen.

– Han siktet lavt, sånn, sier Kahn, og viser hvordan tenåringsgutten holdt en pistol med strake armer og pekte mot beina hans.

NRK møter ham på stedet der han og noen venner stoppet en gjengslåsskamp, utenfor Vestli t-banestasjon.

– Det var omtrent 20 stykker som fløy på en gutt og slo ham. Vi kom ut av en bil og stoppet dem, spurte dem «hva er det dere holder på med? Én mot 20 stykker?» De slo gutten i hodet, sier Kahn.

Fem eller seks tenåringer var mest aktive og slo gutten, ifølge Kahn, mens andre heiet på. Han anslår at de var 16 til 18 år gamle. Da mennene brøt inn for å stoppe volden, gikk en av guttene inn på t-banestasjonen.

– Han gikk bort til en jente som sto og ventet. Jeg så at han stakk hånda ned i veska hennes og fant fram en pistol. Han var helt rolig, men med pistolen i hånda ble han aggressiv, sier Kahn.

Tenåringen holdt pistolen lavt og siktet mot beina deres, ifølge Kahn, for å true dem til å holde seg unna.

BLE VITNE: Ghulam Fareed Kahn varslet politiet om slåsskamp på Vestli t-banestasjon. Nå er en 18-åring siktet, etter at videoovervåkning plasserer ham på stedet. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Jenter bærer våpen

Kahn varslet politiet, som har sikret overvåkingsvideo fra t-banestasjonen. En gutt ble funnet på ovevåkingsbildene og er nå pågrepet etter hendelsen.

Sammen med Mohsan Raja vurderer Kahn å starte en forening for ungdommer i de østre bydelene. Begge sier at gutter bevisst lar jenter bære våpen for dem til voldelige oppgjør.

– Politiet går mot guttene når de kommer til en slåsskamp. Jentene sniker seg unna med våpen i veska, så står bare guttene igjen. Det er kjent i disse miljøene og de forteller om det selv, sier Mohsan Raja.

Denne problemstillingen er også kjent for Jarle Kolstad, leder for forebyggende avsnitt ved Stovner politistasjon.

– Det er et fenomen vi ser innimellom at de som er voldsutøvere ikke bærer våpen selv. Det gjelder både slagvåpen, elektrosjokkvåpen eller håndvåpen. Det er i denne sammenhengen at jenter blir brukt til å ta med seg våpnene, sier Jarle Kolstad.

Politiet: – Vold øker mest blant jenter

Etter en nedgang i vold blant unge, har trenden snudd og voldsbruken har økt de siste to til tre årene, ifølge Kolstad.

Det viser både antallet anmeldelser og tilbakemeldinger til politiet fra de som jobber med ungdommer. Volden har økt mest blant unge under 18 år, og særlig blant jenter.

– Gutter utøver fortsatt mest vold, men den største økningen ser vi blant jenter. Både når det gjelder vold og grov vold, sier Kolstad.

– Vi får også inn videoklipp som viser at jenter er veldig voldelige mot hverandre. De slår og sparker også når offeret ligger nede, sier Kolstad.

Hans erfaring er at når tenåringer med voldsproblematikk bruker mye av dagen sin på skolen, kommer også volden inn i skolene.

– Det gjenspeiler samfunnet, at det generelt sett er mer vold blant barn og unge. Selvsagt tar de med seg dette inn i skolen også, sier Kolstad.

Det vakte oppsikt da rektor ved Stovner videregående skole varslet kommunen om vold og trusler på skolen etter skolestart.

URO: Jarle Kolstad leder det forebyggende arbeidet mot ungdomskriminalitet i Oslo øst. - Vi er bekymret for en økning av vold, særlig blant de yngre under 18 år, sier Kolstad. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Vold på skolene

Avsnittslederen leser opp noen eksempler fra den siste tiden, med anmeldelser av vold på skoler i Oslo:

en gutt skal ha tent på håret til en medelev i skoletimen

to jenter skal ha gått løs på en medelev og slått eleven hardt i hodet med knyttneve

en gutt under 15 år skal ha slått og sparket en medelev i hodet og nesa

jenter slo en medelev, de fikk påtaleunnlatelse

trusler mot rektor, eleven fikk påtaleunnlatelse på prøvetid

Påtaleunnlatelse vil si at elevene er gamle nok til å straffes, men politiet velger å ikke straffeforfølge dem. Barn under 15 år slipper straff.

– Denne økningen gjelder nok ikke bare Oslo, men det er naturlig at vi får en opphopning i de største byene, sier Kolstad.

Ønsker fritidstilbud

Ifølge Ghulam Fareed Kahn, ble ikke gutten de forsøkte å hjelpe på Vestli behandlet av lege etter volden.

– Han hadde synlige skader i hodet, men han gikk herfra selv. Han var livredd. Da vi kom fikk han endelig puste. Han var skikkelig letta, sier Kahn.

Sammen med en venn, Mohsin Raja, vurderer han nå mulighetene for å starte en forening for å hjelpe ungdommer. De to forteller at de bruker mye av fritiden sin på å snakke med unge fra de østre bydelene, også miljø med mye vold og annen kriminalitet.

– Vi har begge vært «småkjeltringer» selv som unge, men vi kom oss ut av det. Nå ser vi noe vi ikke så da vi selv var en del av dette, at en gruppe på 20 ungdommer kan gå løs på en enkelt gutt, sier Raja.