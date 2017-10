Elev fikk brudd i øyehulen av knyttneveslag

En elev ble nylig dømt til et halvt års fengsel for knyttneveslag som førte til brudd i ansiktet på en medelev ved Stovner videregående skole.

Det startet med at en 25-åring ikke møtte opp til avtalt gruppearbeid.

Fraværet provoserte en 19-årig medelev i gruppa. Det ble til en heftig diskusjon på sosiale medier, der 25-åringen truet med å «knuse trynet» på 19-åringen. Morgenen etter møttes de til slåsskamp under skolens gymtime. Det ble utvekslet slag fra begge sider, ifølge vitner, mens gymlæreren var opptatt med opptellingen.

Det endte med at 19-åringen rettet et svært hardt slag mot hodet til den eldste eleven, som gikk i bakken. I dommen fra Borgarting lagmannsrett står det at 25-åringen fikk brudd i øyehulens gulv og store hevelser rundt øyet. Han ble operert, og har mindre følelse i venstre halvdel av ansiktet.

NRK har vært i kontakt med 25-åringen, som ikke ønsker å la seg intervjue:

– Stovner videregående er en fantastisk skole og jeg har ingenting å klage på. Jeg har hatt det kjempefint der, er det eneste han vil si om saken i en melding til NRK.

Rektor Terje Wold sier at han ikke har mulighet til å kommentere saker om enkeltelever.

STOVNER: Kunnskapsministeren kalte inn til et hastemøte etter at rektoren ved Ulsrud videregående varslet om vold og trusler. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bombetiltalt

Den nå 21 år gamle medelevens forsvarer, Pål Sverre Hernæs, sier at eleven slo for å forsvare seg.

– Han erkjenner ikke straffskyld og mener at han handlet i nødverge, sier Hernæs.

Tingretten dømte ham til seks måneder ubetinget fengsel høsten 2016. Om lag et halvt år senere ble en nær slektning på 17 år ågrepet med en hjemmelaget bombe på Grønland i Oslo. De to bodde på samme adresse i Nord-Norge og i Oslo.

– Jeg kan ikke kommentere familieforhold, sier Javeed Shah, 17-åringens forsvarer.

Nå står 17-åringen tiltalt i Oslo tingrett for å ha laget en bombe, mens hans eldre slektning er dømt av lagmannsretten til et halvt års fengsel.

Les mer om 17-åringen pågrepet med hjemmelaget bombe

Røyket hasj på Ulsrud

Mandag begynner rettssaken mot tre tidligere elever på Ulsrud videregående skole. Hver for seg er de tiltalt for en rekke poster:

Alle tre skal ha oppsøkt en elev på Etterstad videregående skole og slått ham med stoler og kosteskaft. Politiet mener de tre elevene truet ham til å gi fra seg en mobiltelefon og 200 kroner, og krevde også at han skulle gi dem 3000 kroner dagen etter.

En av dem skal ha begått vold mot en medelev på Ulsrud VGS.

To av dem skal ha røyket hasj på Ulsrud VGS, noe de også innrømmer.

En av dem skal ha levert falske legeattester for å få godkjent fravær på skolen.

En 18-åring, med de mest alvorlige tiltalepunktene, er i tillegg tiltalt for oppbevaring og salg av hasj utenom skolen. Tenåringen fikk forbud mot å oppholde seg i Mortensrud senter og nærområde i sommer, ifølge besøksforbudet fordi politiet mener han er sentral i et kriminelt nettverk og har solgt hasj.

– Han har delvis erkjent noe av det han er tiltalt for, men ikke ran og vold, og ikke tiltale om salg av hasj, sier hans forsvarer Helene Elness.

Ifølge Elness har han fortsatt skolegangen i varetektsfengsel for å fullføre videregående skole.

Les også: Rektor fikk strupen skadet av elev

Mange straffes ikke

I vår varslet ansatte på Ulsrud skole om narkotikasalg, vold og trusler mot elever og lærere. Rektor David Dunlop skriver til NRK at situasjonen har blitt bedre i vår.

Det sier også rektor ved Etterstad videregående skole, som har ansatt fem miljøarbeidere.

– Vi har hatt problemer med vold og trusler, men vi opplever noe mindre av dette etter sommeren. Vi ser at det er noen få som skaper mye problemer, og har satset på å ha mange voksne tilstede i skolen, sier rektor Bjarne Asgrimplass ved Etterstad videregående.

SOSIALE MEDIA: Voldsøkningen kan forsterkes av at unge diskuterer konflikter og egger hverandre opp på sosiale media, ifølge Jarle Kolstad, som leder politiets forebyggende arbeid ved Stovner politistasjon. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Etter at volden først gikk ned blant unge, ser vi de siste to til tre årene at det øker igjen, sier Jarle Kolstad, leder for det forebyggende arbeidet ved Stovner politistasjon.

Økningen av vold og trusler er størst blant tenåringene i ungdomsskolealder, ifølge Kolstad. Mange av voldshendelsene havner derfor ikke med tiltale eller straff, fordi barn under 15 år ikke kan straffes. I tillegg blir noen saker henlagt av politiet uten straff. Kolstad nevner noen eksempler, der elever har tent på håret til en medelev, eller truet rektor.

Les også: Størst voldsøkning blant jenter

Politiet: – Eskalerer på sosiale media

Unges bruk av sosiale media har forsterket problemet med mer vold og trusler, ifølge Kolstad. Konflikter mellom to personer blir diskutert, men i stedet for at de løser problemene hiver andre venner seg med i diskusjonen.

– Det ene tar det andre, de kommer i en situasjon der ingen kan backe ut. Så møtes man i det virkelige liv og gjør opp. Vi har en hel del voldsepisoder knyttet til sånne hendelser, sier Kolstad.

Økningen i vold vises i anmeldelser til politiet, men de får også tilbakemeldinger fra dem som jobber med ungdom. Natteravn, ungdomsklubber og skoler oppgir at unge sloss over bagateller.

– Det er litt mer ampert blant ungdommer i enkelte situasjoner enn det vi kanskje har opplevd tidligere, sier Kolstad.

ELEV: Ilyas Jemal Bartal er 21 år og går på Etterstad videregående skole. Han forteller om sine erfaringer fra ungdomsmiljø ved flere skoler i Oslo. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Elev: – De vet ikke hvorfor de slåss

21 år gamle Ilyas Jemal Bartal går siste året på Etterstad videregående skole. For noen år siden var han med i det han kaller en gjeng, som ruset seg og sloss.

– De fleste av vennene mine på skolen er ikke opptatt av å slåss, de vil bare komme seg gjennom skolen og videre i livet. Men det er slåsskamper hele tiden og vi snakker mye om det, sier Jemal.

Det starter som oftest med en mindre konflikt mellom to personer, sier Jemal. Så bygger det seg opp til store, voldelige oppgjør mellom miljøer fra hver sine bydeler.

– Den ene gutten tar med seg sin gjeng og går etter den andre gutten, som så går til sine kompiser. Så blir det masseslagsmål der de fleste ikke vet hvorfor de sloss, og ingen egentlig er vinnere. Det er ikke greit, sier Jemal.

Det kan være grupper fra to bydeler, eller det kan være grupper fra to videregående skoler, ifølge eleven. Han ser ikke noe skille mellom vold og slagsmål elevene gjør inne på skolene, og slagsmål de arrangerer utenfor skoletid.

– Små krangler begynner på fester på kvelden, så fører det til at elever fra en skole skal ta noen elever på en annen skole. Det går rykter om slåsskamp lenge før det skjer, og flere melder seg på, sier Jemal.