– Vi ser vold blant unge nå som vi ikke har sett før

Rektor Terje Wold ved Stovner videregående skole har varslet at han frykter elever og lærere på skolen kan bli utsatt for vold. Han sier situasjonen blitt uholdbar, etter flere voldshendelser på skolen. Dagsavisen har omtalt rektorens varsel om behov for akutt hjelp.

STØTTE: Jan Bøhler (Ap) sier at han har sett en del av utviklingen rektor ved Stovner VGS beskriver, mens han selv har gått natteravn i bydelen. Foto: Beate Grøndahl / NRK

Stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, berømmer rektoren for å gå ut med problemene.

– Jeg vil rose ham for å være åpen. Det er viktig hvis vi skal kunne gjøre noe med det, sier Bøhler.

I sommer har politikeren gått natteravn i nærområdet til Stovner videregående. Ifølge Bøhler har de sett voldshendelser nå som de ikke har sett før. Også blant svært unge, elever fra de eldste trinnene på ungdomsskolen og opp til første klasse på videregående.

– Jeg er bekymret for en økning i voldshendelser i sommer. Det har pågått over et par år, med økt vold i ungdomsmiljø i drabantbyene. Dette er knyttet til ungdommer som faller utenfor skole, og det er ikke en oppgave bare for skolen, sier Bøhler.

Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) har kalt inn til hastemøte i dag, med kommunens utdanningsetat, politiet og Justisdepartementet.

BESLAG: I sommer har politiet vist hvilke våpen de ofte finner etter slåsskamper mellom ungdommer i Oslo. Machete, stikkvåpen, balltre, strømvåpen og slåsshansker går igjen. Foto: NRK

– Konflikter i ungdomsmiljø

I sommer har politiet fortalt om økende konflikt blant ungdommer tilknyttet kriminelle miljø, som fører til slagsmål og grov vold. Våpen som machete har blitt en gjenganger når politiet gjør beslag blant ungdommer.

– Jeg tror voldshendelsene på Stovner henger sammen med det som skjer utenfor skolen og konfliktene, sier Bøhler.

Noen av voldshendelsene framstår uprovoserte for politiet. Tidligere denne måneden ble en mann angrepet på Grorud av flere gjerningspersoner med kniv, på vei hjem fra en festival han skal ha jobbet på. Politiet mente det framsto som blind vold.

Ikke karakterkrav for vgs.

Skolene har fått svært dårlige forutsetninger på grunn av et system politikerne har ansvaret for, ifølge Bøhler. Alle ungdommer har rett til å gå på videregående skole, også de som ikke har bestått alle fag fra ungdomsskolen.

REKTOR: Terje Wold har varslet om voldshendelser og utrygghet på skolen, til Oslo kommune. I skrivet beskriver han situasjonen på skolen som uholdbar. Foto: Petter Olden / NRK

Stovner er den skolen i Oslo med lavest karakterkrav for å komme inn i 2017. Elevene trenger i praksis ikke å bestå fagene på ungdomsskolen for å gå videre.

– Stovner har stått i en situasjon som skyldes systemet. De får ganske mange elever uten karakterer, som ikke har bestått ungdomsskolen. En del av disse henger rundt på skolen, men deltar ikke aktivt i undervisning. De er halvveis droppet ut, sier Bøhler.

– Narkotikanettverk tilnærmer seg dem, med alt det medfører av vold og konflikter. Skolen blir en slags tredjepart der dette kan slå inn.

Bøhler har tatt til orde for et tilleggsløp på ungdomsskolen som fanger opp disse elevene. Åtte videregående skoler har fått tilskudd av Oslo kommune for å møte utfordringene.