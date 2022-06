Politiadvokat Børge Enoksen sier til NRK at siktede har nektet å samarbeide med politiet om en prejudisiell observasjon.

En slik observasjon gjøres av psykologer eller psykiatere, for å undersøke om siktede var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

– Det ligger et forslag til oppnevning av sakkyndige i Oslo tingrett. De vil bli oppnevnt i dag, og starte den jobben, sier Enoksen.

Siktede har til nå ikke villet la seg avhøre. Han har krevd at avhøret sendes direkte, i frykt om at politiet skal manipulere forklaringen hans.

Enoksen sier at de har god dialog med forsvarer John Christian Elden, og har ikke gitt opp at et avhør vil la seg gjøre.

NRK har sendt en forespørsel til medforsvarer Bernt Heiberg om å kommentere saken.

Fått over 70 tips

Politiet oppfordrer bedrifter til å levere inn videoopptak fra helgen før fristen går ut.

Lagringstiden for videoer i det offentlige rom er primært syv dager. Derfor begynner fristen for at bedrifter skal kunne levere inn overvåkningsvideoer til politiet å nærme seg.

– Vi ser på muligheten for å be bedrifter om å lagre videoopptak fra fredagen og lørdagen hos seg selv, sier Enoksen.

Han opplyser om at en eventuell bestilling vil komme senere.

– Fristen begynner å nærme seg raskt, sier politiadvokaten.

Politiet har mottatt over 70 tips etter at de ba om mer informasjon onsdag. Flere av tipsene er interessante, ifølge Enoksen.

De ønsker ikke å gå i detalj på hvilket videomateriale de sitter på, men at de vurderer å gjøre grep for å sikre at ikke noe går tapt.

Politiet har enda ikke pågrepet eller siktet noen ytterligere i saken.

– Det er en relevant hypotese for oss å undersøke om det kan være medvirkere i denne handlingen, sier Enoksen til NRK.

– En rekke hypoteser

– Var det London Pub som var målet?

– Vi har en rekke hypoteser, sier politiadvokaten.

Hypotesene går blant annet ut på hatkriminalitet og radikalisering.

– Det er naturlig å undersøke om de stedene skuddene traff er relevant, men jeg kan ikke si mer om den hypotesen nå, sier Enoksen.

Videomaterialet er sentralt i vurderingene om målet.

Tilbød avhør uten opptak

Politiet har tilbudt siktede å gjennomføre avhør uten lyd og bilde. Det er fordi de opplever at det haster å finne ut av om det finnes medhjelpere.

Politiet er likevel sikre på at siktede var alene om å utføre selve angrepet natt til lørdag.

To personer ble drept og 21 personer skadet etter en skyteepisode i Oslo sentrum natt til lørdag 25 juni.

Det er Zaniar Matapour (43) som er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

PST-sjef Roger Berg har sagt at de har hatt kjennskap til 43-åringen siden 2015. Politiet kjenner også til han fra tidligere, og sier at han har tilhørt et nettverk.

– Vi har snakka med han og vært bekymra for at han var veldig radikalisert og ekstrem, sa Berg til NRK tirsdag.

Senket trusselnivået

Pride-paraden som var planlagt i Oslo lørdag ble avlyst som følge av skytingen. Politiet kunne ikke kunne garantere for sikkerheten.

Onsdag endret PST trusselnivået fra nivå 4 til nivå 5. Sammen med politiet har de innhentet mer informasjon om gjerningspersonen og hans kontaktnett, og situasjonen fremstår mindre uavklart.

– Politiet har også mer informasjon om gjerningspersonens aktivitet i forkant av angrepet, opplyser politiet i en pressemelding torsdag.