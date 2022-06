Sorg og sinne etter prideavlysninger: – Det har vært så smertefullt og vondt

Mandag anbefalte Politidirektoratet at alle pridearrangementer i hele landet utsettes.

Anbefalingen kom kun få timer før den store markeringen foran Rådhusplassen i Oslo skulle finne sted mandag kveld.

Forklaringen var at politiet ikke kunne garantere for sikkerheten. Mange trosset likevel anbefalingen og møttes på Rådhusplassen mandag kveld.

Onsdag ettermiddag endret PST rådene igjen. Trusselnivået ble senket fra fem til fire og det nasjonale rådet om utsettelse av pridearrangementer ble fjernet.

Flere i det skeive miljøet reagerer på politiets håndtering av situasjonen.

– Jeg tenker at det fortsatt eksisterer uro. Jeg håper det blir en minnemarkering så folk kan samle seg. Men jeg føler meg fortsatt utrygg, sier forfatter og samfunnsdebattant Amal Aden.

Amal Aden Alder: 39

Yrke: Forfatter og foredragsholder.

Har blant annet skrevet boka Om håpet glipper, er alt tapt. Homofile flyktninger.

Hun synes det har vært ekstremt sårt at skeive ikke har kunnet samle seg.

– Det har vært så smertefullt og vondt. Jeg kommer jo fra en annen kultur og har allerede levd med trusler, hets og hat, og kommer fra et miljø der man ikke aksepterer homofili.

Aden har fått lite nattesøvn siden lørdag.

– Man blir sittende med mange spørsmål. Hvor trygge er vi egentlig? Hvorfor henter de ikke flere ressurser? Det er kjempefint at politiet passer på, men det er dårlig kommunikasjon. Såklart kan de ikke dele alt de vet, men det skaper ekstra uro.

Fremdeles høyt trusselnivå

Trusselnivå fire betyr at risikoen for et nytt angrep fremdeles er høy. Flere NRK har snakket med føler fremdeles på utrygghet.

– Jeg synes dette er vanskelig å navigere i. Det er så klart positivt at trusselnivået senkes. Men hva nå? Hvor utrygt er ett hakk tryggere?

Gisle Agledahl Alder: 31

Yrke: Journalist.

Programleder for dokumentarserien Jævla homo.

Det sier Gisle Agledahl som er journalist og står bak serien «Jævla homo».

– Det er skuffende og frustrerende å få beskjed om at vi ikke er trygge, at vi ikke kan beskyttes, og at vi må skjule oss. Det er jo en bekreftelse på alt vi frykter.

– At offentligheten ikke klarer å ta vare på oss nå sender et veldig uheldig signal, for vi har en lang, stygg historie med nettopp det, sier han.

Behov for å ikke tie

Tiril Skår er lettet over at det nasjonale rådet nå er fjernet. Hen var blant de mange som likevel møtte opp på Rådhusplassen mandag.

Men at pridearrangementer hittil har blitt utsatt og avlyst, har fått Skår til å reagere voldsomt.

– Jeg reagerte med masse sinne. Vi trengte støtte fra politiet og allierte som aller mest, men så føltes det ut som vi stod der alene likevel.

Tiril Skår Alder: 25

Yrke: Filmskaper og influencer.

Står bak Instagram-profilen @skeivetendenser.

Fotoet er tatt av Sindre Furulund.

– Vi hadde et behov for å ikke tie, men så får vi oppfordring fra politiet at det er det vi bør gjøre. Det føles ut som vi blir plassert i skapet igjen, legger Skår til.

25-åringen sier at det er forventet at politiet bør kunne verne om ytringsfriheten, også på arrangement der skeive er i fokus.

– Ved å avlyse slike arrangement betyr det at frykt vinner, og det er ikke det som er målet. Målet er at vi skal være i verden hvor man kan være hvem vi er, og elske hvem vi vil. Det føles ut som å gå tilbake i tid, sier Skår.

Teatersjef og skuespiller Bjarte Hjelmeland er enig.

– Nettopp dette å være stille og ikke ta til gatene med vår sorg og vårt raseri og med våre krav om respekt for de vi er, føles som en måte å lure oss tilbake i skapet på, skriver han på sin private Facebook-side.

Bjarte Hjelmeland Alder: 52

Yrke: Skuespiller, regissør og sanger.

Teatersjef på Christiania teater.



Han reagerer på politiets håndtering som han synes virker «tilfeldig og ikke spesielt gjennomarbeidet». Å bli bedt om å avlyse oppleves som en dobbel provokasjon, mener han.

– Det er dette homser og lesber har blitt fortalt til alle tider.

– Bare du ikke viser det, bare ingen vet, bare det ikke syns på deg hva du er, så går det nok greit. Det er denne usynligheten vi kjemper mot og derfor virker det som en rød klut når vi nok engang skal skremmes til taushet.

Advarer mot politihat

– Sikkerhet er en forutsetning for frihet. Samtidig er det uendelig trist at arrangementer blir avlyst, sier Knut Olav Åmås, som er leder av Fritt ord.

– Men det er ikke vanskelig å forestille seg at det er umulig å beskytte 10.000-100.000 mennesker på arrangementer nå. Politiet sier det ikke handler om ressurser, men om at trusselen er så ekstremt alvorlig.

Knut Olav Åmås Alder: 54

Yrke: Forfatter, filosof, redaktør og politiker.

Direktør i stiftelsen Fritt ord.

Det har vært noen sterke dager for Åmås.

– Konflikten mellom sikkerhet og frihet er satt på spissen, sier han, og legger til:

– Vi ser også noe som likner politihat blomstre litt i reaksjonene på at vi ikke kan samle tusener av mennesker. Er det noe vi ikke trenger nå så er det hat mot politiet.

Forsterker opplevelse av utenforskap

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Fri, er glad for at politiet nå fjerner det nasjonale rådet om å utsette pridearrangementer inntil videre.

– Men det betyr jo ikke at det er fritt fram. Det er fremdeles knyttet usikkerhet til gjennomføring, sier Fri-leder Inge Alexander Gjestvang.

Fra og med i kveld er det opp til hvert politidistrikt å vurdere risikoen ved arrangementer og håndtering av store folkemengder. Allerede har Vest politidistrikt varslet at det vil bli pridefeiring i Bergen førstkommende fredag.

Inge Alexander Gjestvang Alder: 37 år

Yrke: Leder Fri, foreningen for kjønns- og seksualmangfold

Har blant annet utarbeidet handlingsplanen «Modige, mangfoldige Hadeland» for bedre inkludering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Også flere andre byer, som Trondheim og Haugesund, planlegger gjennomføring.

– Vi er glad for at det nå er rom for skjønnsmessige vurderinger rundt om i landet.

Men Gjestvang reagerer på hvordan situasjonen har blitt håndtert hittil.

– Håndteringen til politiet de siste dagene har ytterligere forsterket vår opplevelse av utenforskap - at vi opplever oss som annenrangs borgere.

Fellesskap som medisin

Gjestvang mener det oppleves absurd at fotballkamper, konserter og festivaler holder ett minutts stillhet for skeive, mens de selv må sitte hjemme, mange helt alene, fordi politiet ikke kan garantere for sikkerheten.

Det får mange til å reagere.

– Vi ser en rekke forskjellige reaksjoner. Det er frustrasjon, det er sinne, noen blir numne. Det er mange som kjenner på de store begrensningene som signalene fra politiet medfører.

Still here, still queer var blant ropene som kunne høres på Rådhusplassen mandag. Mange møttes der, til tross for PST-advarselen om å utsette. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Vi vet at det å være i et fellesskap og med venner og kjære er den beste medisinen etter en traumatisk hendelse som dette. Da er det frustrerende at denne anbefalingen ikke møtes.

Politidirektoratet har blitt forelagt kritikken og viser til at anbefalingen om å utsette pridearrangementer er fjernet.

Politiet og PST innrømmet tirsdag uklar kommunikasjon rundt pridemarkeringen i Oslo mandag.