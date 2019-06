Under en pressekonferanse i dag, opplyste politiinspektør Tommy Brøske at hovedhypotesen til politiet er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept, og at kidnappingen ble fingert for å skjule drapet.

Et av de sentrale bevisene i saken, har vært brevet som ble funnet inne i Sloraveien 4.

Brevet, som var skrevet på gebrokken norsk, inneholdt trusler om hva som ville skje med 69-åringen dersom saken ble kjent, samt et løsepengekrav på ni millioner euro, overført i en anonym kryptovaluta.

Brevet har vært igjennom en rekke kriminaltekniske undersøkelser, og under pressemøtet i dag, kom politiinspektør Tommy Brøske med nye detaljer om brevet.

– Jeg har bevisst valgt å gå si at vi har gode holdepunkter for å si hvor det kan være solgt, og vi utelukker ikke at det kan være i Norge, sier Brøske til NRK.

Politiet sier at de også har gode holdepunkter for å si hvor brevpapiret er produsert.



Brøske vil ikke kommentere om de nå vet hvilken dataprinter som skrev ut papiret, eller hvem som fysisk har kjøpt brevet.

– Vi jobber med det, og det gjenstår arbeid, sier han til NRK.

Eksperter NRK har snakket med tidligere, sier at arket kan sitte på viktig informasjon. Kripos, som har vært koblet på etterforskningen siden forsvinningen i oktober i fjor, har egne laboratorier hvor ark kan undersøkes.

Vil ikke kommentere mistenkte

Brøske vil ikke kommentere om noen er siktet eller mistenkt i saken, nå som hovedhypotesen er endret.

– Det er ingen tradisjon for å gi vurderinger av siktede eller mistenkte i denne saken. Vi kommer tilbake til dette ved et senere tidspunkt, sier han.

På spørsmål om noen i familien er siktet, svarer familiens bistandsadvokat Svein Holden:

– Nei, selvfølgelig ikke.

Det skriver Holden i en SMS onsdag formiddag. Han har ikke svart NRK på hvordan familien stiller seg til at hovedteorien nå er drap og fingert bortføring.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden sier ingen i familien er siktet for noe i forbindelse med forsvinningen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober i fjor. Siden er det ikke kommet livstegn fra henne.

Europol, FBI og politi i blant annet Danmark, bistod norsk politi mens hovedteorien var bortføring.

Politiet sier etterforskningen, sammen med analyser av oppførselen til de angivelige kidnapperne, gjør at de nå tror det er et drap skjult som en bortføring.

Brøske begrunner endringen i hypotesen med at gjerningspersoner har valgt en vanskelig kommunikasjonsplattform og vist begrenset vilje til kommunikasjon.

Siste kontakt med de angivelige kidnapperne var i februar. Det har også vært liten vilje til å be om penger etter at det først kom et krav 9 millioner euro i en kryptovaluta, fremsatt på papirark i boligen til Hagen.