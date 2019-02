Politiet har sikret lydopptak av Frp-topp fra kvelden han ble arrestert

Lydopptaket dokumenterer etter det NRK forstår en krangel mellom Keshvari og en kvinne i timen før politiet kom til Keshvaris bolig i Rælingen utenfor Oslo natt til søndag 3. februar.

Ifølge NRKs opplysninger om lydopptaket kan man på ett tidspunkt høre stortingsrepresentanten si til kvinnen:

«Den er tom, ser du det? Jeg putter en inni. Nå skal vi leke russisk rulett».

Deretter skal det høres flere klikkelyder fra et skytevåpen.

Senere i opptaket sier Keshvari til kvinnen at det likevel ikke var patroner i kammeret, ifølge NRKs opplysninger.

Politiet bekrefter

Politiinspektør Hilde Bøch Høyer ved Øst politidistrikt bekrefter overfor NRK at politiet sitter med opptaket.

– Det finnes et lydbånd, men jeg kommenterer ikke innholdet i det.

– Er Keshvari gjort kjent med innholdet i lydopptaket?

– Forsvarer og bistandsadvokat har fullt innsyn i hele saken, sier Bøch Høyer.

Politiet vil ikke svare på om de tror det var patroner i kammeret eller ikke.

– Vi står fortsatt midt i etterforskningen. Akkurat nå er mistenkte ikke klar for avhør, og da er det feil av meg å gå inn og kommentere etterforskningen, sier Bøch Høyer.

Advokaten: – Keshvari er sykmeldt

Keshvaris advokat Bjørn Stordrange ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger.

– Mitt eneste svar er at Keshvari er sykmeldt og innlagt til behandling. Hverken han eller jeg vil kommentere noen sider av saken nå, sier Stordrange.

Stordrange ønsker heller ikke å svare på om Keshvari er gjort kjent med innholdet i det angivelige lydopptaket.

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb skriver i en SMS til NRK:

– Dette er en svært alvorlig sak. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere nå.

Arrestert i eget hjem

Det var natt til søndag 3. februar at politiet rykket ut til Keshvaris bolig i Rælingen i Akershus. I sitt eget hjem ble stortingsrepresentanten pågrepet og siktet for grove trusler. Ifølge politiet gjelder det brudd på straffelovens paragrafer 263 og 264.

I forbindelse med pågripelsen gjorde politiet beslag av flere våpen på stedet.

Keshvari ble tatt med til politiarrest og satt der i underkant av et døgn. Han ble ved løslatelsen ilagt besøksforbud.

– Vi jobber med å kartlegge det nærmere hendelsesforløpet, men av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå i detalj rundt grunnlaget for siktelsen, sa politiadvokat Tea Sletto Øverseth i Øst politidistrikt til NRK 4. februar.

Keshvari har ikke erkjent straffskyld for grove trusler.

Da pågripelsen av Keshvari ble kjent kommenterte Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi saken slik i en skriftlig uttalelse:

«Siktelsen mot Keshvari er svært alvorlig. Vi vet personen har vært gjennom mye det siste halvåret, og at personen har hatt det tungt. Nå må politiet få tid til å gjøre jobben sin».

Også siktet for bedrageri

Før det som skjedde denne februarnatten var Frp-toppen allerede under politietterforskning for et annet forhold.

17. oktober i fjor avslørte Aftenposten at Keshvari hadde levert inn reiseregninger for mer enn en halv million kroner i et tidsrom fra 2016 til 2018. Av dette utgjorde 290.000 kroner reiser det ikke fantes dokumentasjon for.

Avisen kunne blant annet dokumentere at Keshvari hadde oppholdt seg i Oslo på tidspunkter han hadde levert ulike reiseregninger for til sammen 36.000 kroner.

Stortingets administrasjon valgte i kjølvannet av Aftenpostens sak å anmelde Keshvari for misbruk av ordningen med reiseregninger. Politiet valgte siden å formelt sikte politikeren for grovt bedrageri.

Keshvari har erkjent å ha levert uriktige reiseregninger og har lovet å betale tilbake penger.

– Jeg vil be min familie, kollegaer, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en svært krevende og vanskelig periode i mitt liv har begått feil og handlet galt. Dette er noe jeg er veldig lei meg for, angrer dypt på og beklager på det sterkeste, sa han i en uttalelse til NTB gjengitt i Aftenposten 11. desember i fjor.

Vara for Siv Jensen

37 år gamle Mazyar Keshvari har vært stortingsrepresentant siden 2013. Han er Frps tredjekandidat fra Oslo, og møter fast som vara for partileder Siv Jensen så lenge hun sitter i regjering.

Frem til i fjor var Keshvari fylkesleder for Frp i hovedstaden og medlem av partiets mektige landsstyre.

I løpet av sine snaue seks år på Stortinget har han vært medlem av både kommunal- og forvaltningskomiteen, kontroll- og konstitusjonskomiteen samt utdannings- og forskningskomiteen.

For tiden ivaretas stortingsvervet hans av tidligere partileder Carl I. Hagen, som var fjerdekandidat for Oslo Frp ved sist stortingsvalg.