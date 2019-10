Politiet går ut med ny informasjon: Dette er voldshendelsene i Oslo

Beate Gangås, politimester i Oslo politidistrikt. Foto: Nadir Alam / NRK

Minst 16 personer er pågrepet, etter det som har blitt beskrevet som en «voldshelg» i Oslo. I tillegg er det fire voldsehendelser der ingen er pågrepet.

I tillegg er tre personer pågrepet, en av dem 17 år gammel, etter at en annen 17-åring ble slått og ranet på Bøler i Oslo mandag.

Oslo politidistrikt offentliggjorde mandag en oversikt over de elleve hendelsene i helgen. I pressemeldingen skriver Oslo politidistrikt at hendelsene i utgangspunktet fremstår som uprovoserte.

– Videre etterforskning vil avklare mer om omstendighetene og eventuelle motiv i den enkelte sak. Sakene er under etterforskning og i en tidlig fase, og status i sakene kan endre seg, heter det i pressemeldingen.

Politimester Beate Gangås sa mandag til NRK at politiet ikke tror det er noen sammenheng mellom hendelsene.

– Vi bruker mye ressurser på å forebygge at slike hendelser skjer og når slike hendelser skjer. Politiet etterforsker sakene for fullt, sier Gangås.

På Dagsnytt 18 mandag opplyser Gangås om at de fleste av de pågrepne er norske statsborgere.

Fire saker uten mistenkte

Oslo-politiet skriver i oppdateringen om helgen voldshendelser at man ikke kan utelukke at det har skjedd flere hendelser i samme tidsrom, altså i helgen, som ikke er fanget opp, eller blir anmeldt på et senere tidspunkt.

De mange voldshendelsene har fått politikere fra hele partispekteret til å reagere kraftig. Justisminister Jøran Kallmyr har tatt til orde for at det skal bli lettere å fengsle unge gjerningspersoner.

Justisminister Jøran Kallmyr vil gjøre det enklere å fengsle unge lovbrytere. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Kallmyr ble selv pårørende i en av hendelsene, etter at hans onkel ifølge VG ble angrepet på Romsås T-banestasjon, med kutt i ansikt og hode som konsekvens.

Oslo-politiets oversikt viser at de mistenkte i sakene spriker i alder, fra 16 til 30 år. I sju av elleve saker tror politiet det kan ha vært flere enn én gjerningsmann.

I minst fire av sakene har politiet ikke pågrepet noen mistenkte.

Dette er voldshendelsene: