Søndag ettermiddag opplyser Krimvakta ved Oslo politidistrikt til NTB at de foreløpig ikke har en fullstendig oversikt over hvor mange voldshendelser det har vært i løpet av helgen.

Bare natt til lørdag var det opp mot 20 voldshendelser, men også natt til søndag ble det registrert en rekke hendelser hvor det ble utøvd vold.

I flere av forholdene fremstår det som om voldsutøvelsen var uprovosert. Flere av gjerningspersonene er unge menn med utenlandsk opprinnelse som har gått til angrep på enkeltpersoner eller mindre grupper.

Så langt er totalt fem tenåringer pågrepet. De har alle vært i kontakt med politiet tidligere, og ble pågrepet etter at en mann i 20-årene ble slått og sparket flere ganger i hodet i Slemdalsveien natt til søndag.

– Det er ikke uvanlig med en hektisk natt til søndag med bråk og ordensforstyrrelser. Men det vi har lagt merke til er flere personer som går til angrep på en som er alene, sa operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NRK søndag morgen.

– Reiser rundt og lager kvalm

Justisminister Jøran Kallmyr kaller voldsbølgen i hovedstaden «totalt uakseptabel». Han påpeker at han ikke har fått noen inngående orientering fra politiet om hvem som står bak alle hendelsene, men retter likevel søkelyset mot «såkalte ungdomsgjenger».

– Det er helt uakseptabelt at vi har såkalte ungdomsgjenger som reiser rundt i byen og lager kvalm, og banker opp folk som er helt uskyldige, sier Kallmyr.

Han vil fremme et forslag som innebærer at det skal være lavere terskel for å låse inn kriminell ungdom mellom 16 og 18 med tvang. Forslaget Kallmyr kan tolkes som en form for ungdomsfengsel, som også vektlegger rehabilitering.

– Dette går på at det er ungdommer som har egentlig har fått alt dekket, de har fått gratis utdannelse, de får alt det de trenger i et moderne samfunn, likevel oppfører de seg på en slik måte. Det må rett og slett få en konsekvens for dem.

– De må kunne tas vekk fra miljøet i Oslo, og være på en plass der de lærer disiplin, går på skole, står opp om morgenen og får arbeidstrening.

– Er i gang med å se på det

Kallmyr påpeker at han ikke er ute etter å la unge lovbrytere sone med «yrkeskriminelle».

– Det skal veldig mye til for å fengsle dem som er mellom 16 og 18 år. Men vi trenger en eller annen reaksjon, der vi får dem bort fra gata i Oslo.

– Hva er det du ser for deg?

Stortingsrepresentant og justiskomitémedlem Himanshu Gulati (Frp). Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi er nødt til å la det få en straffereaksjon. Det må være frihetsberøvelse. Så må vi finne en egnet måte å gjøre det på, så de får jobbtrening og får fullført skolen. Mange har droppet skolen, og de må tas vekk fra gata i Oslo. De må stå opp om morgenen og gjøre en innsats.

Kallmyrs partifelle, stortingsrepresentant og justiskomitémedlem Himanshu Gulati (Frp), spiller også inn et annet forslag til løsning.

Han vil straffe foreldrene ved å frata dem offentlige ytelser - som barnetrygden - dersom mindreårige barn blir tatt for kriminalitet.

– Foreldrene må ansvarliggjøres og bringes på banen. Noe er feil når 16-17 åringer utøver vold og kriminalitet på nattetid og i helger uten at foreldrene virker opptatt av hva barna deres driver med, sier han til NTB.

– Gærninger

Mandag møter Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til et planlagt møte om ungdomskriminalitet.

Nå sier byrådslederen til at han vil ta opp helgens voldshendelser med justisministeren, og at regjeringen, i samarbeid med kommunen og politiet, må ta ansvar for situasjonen.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Terje Bendiksby

– Jeg er spent på justisministerens respons. Det å bekjempe kriminalitet er politiets ansvar, men vi som kommune må ta ansvar for forebyggingen, sammen med politiet.

Johansen vil ikke være med på kommunen ikke gjør nok for å forebygge ungdomskriminalitet per i dag.

– Det gjøres noe hele tiden. At det er noen gærninger synes det har status å slå ned noen – det er ikke sikkert at et tiltak ville hjulpet på det. Politiet må slå knallhardt ned på dette, det kan ikke aksepteres. Vi kan ikke akseptere at det har status å plage andre.

Høyre vil øke støtten til natteravnene

Ifølge Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, har byrådet mistet kontrollen over voldsutviklingen i hovedstaden.

Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg. Foto: Nadir Alam / NRK

Til Aftenposten sier han at han begrunner dette med svak økonomisk støtte til frivillig innsats i forebyggende arbeid, og sier videre at Høyre vil foreslå økt støtte til Natteravnene og Røde Kors' Gatemegling.

Lae Solberg utdyper overfor NRK:

– Det er veldig alvorlig og opprørende at det er så mye vold, og at det er så mye vold mot tilfeldige ofre. Jeg tror mange - og særlig Oslo kommune - har tatt for lett på utviklingen. Dette er vi nødt til å gjøre noe med.

Ap-politiker Jan Bøhler. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Det aller viktigste er at politiet prioriterer å finne gjerningspersonene og reiser tiltale mot dem. Oslo kommune må også gjøre mer. Kommunen må samarbeide tettere med politiet og støtte opp om arbeidet til Natteravnene og Røde Kors Gatemegling. Dessverre har det vært kutt i denne støtten. Den bør økes, sier Lae Solberg.

– Vi ser mer blind vold

Til VG sier Ap-politiker Jan Bøhler at han er bekymret over det økende omfanget av blind vold i hovedstaden. Han beskriver det som «en slags terror mot bymiljøet vårt».

– Vi ser mer blind vold der folk blir angrepet, overfalt og banket. Slag og spark blir også tildelt mennesker som ligger nede. Grupper og gjenger på opptil ti personer, går løs på personer ut av ingenting, sier Bøhler til avisen.

Han ønsker mer informasjon om voldsutøverne, og mener at både politiet og natteravnene bør legge opp til mer tilstedeværelse fremover. Ifølge Bøhler bør også straffereaksjonene bli mer avskrekkende slik at færre prøver seg.