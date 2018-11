Politiet bryter tidsfristen i alvorlige voldssaker – store forskjeller i landet

Det viser Riksadvokatens første kvalitetsundersøkelse av politiets arbeid med alvorlige voldssaker, som presenteres i dag.



Det positive først: Riksadvokaten mener politiet gjør mye bra.

Den landsdekkende kvalitetsundersøkelsen peker likevel på flere ting som kan bli bedre. Bare 45 prosent av de rundt 600 alvorlige voldssakene de har sett nærmere på, er ferdig etterforsket innen fristen.

Dette er undersøkelsen Ekspandér faktaboks I perioden fra mai til juni 2018 gjennomførte statsadvokatene en samordnet nasjonal undersøkelse av kvaliteten ved etterforskingen i saker om alvorlige voldslovbrudd.



Kvalitetsundersøkelsen er bestillt av Riksadvokaten og er en systematisk og samordnet undersøkelse som gjennomføres samtidig ved samtlige statsadsvokatembeter. Undersøkelsen inngår som et av flere virkemidler å oppnå et overordnet mål om en god fagledelse fra Den høyere påtalemyndighet og økt kvalitet i straffesaksbehandlingen. Landets statsadvokatembeter har gjennomgått til sammen 592 alvorlige voldssaker. Kilde: Riksadvokaten

– Det er rom for å bryte fristen, dersom det kan begrunnes godt. Hovedinntrykket i denne undersøkelsen, er at fristene brytes i for stor grad uten at det er grunn til det, sier 1. statsadvokat Katharina Rise hos Riksadvokaten.

I hver femte sak bruker politiet mellom et halvt og ett år.

– TING KAN BLI BEDRE: 1. statsadvokat, Katharina Rise mener politiet gjør mye bra arbeid, men at ting kan bli bedre. Foto: Sturlason/Riksadvokaten

– Det er jo først og fremst de involverte i sakene dette går ut over. De som har vært utsatt for en skade, og de som har begått en forbrytelse som ikke får saken sin avgjort innen fristen som er satt. Grunnen til at fristen er satt, er for at en skal få en rask avklaring og dom i retten, og for å unngå at straffen blir redusert dersom saken blir for gammel.

Stor variasjon

Det er også problematisk, påpeker riksadvokaten i rapporten, at det er så stor variasjon mellom distriktene.

– Det kan se ut som at kvaliteten fremdeles er for ujevn, og vi ønsker at den skal bli jevnere, sier Rise.

I Sør-Øst har de ferdigbehandlet 78 prosent av de innrapporterte sakene innen fristen, mens tallet i Finnmark er 15 prosent. Det vil si at 85 prosent av de 20 sakene Finnmark har rapportert inn, ikke er avsluttet innen fristen.

Alvorlig voldssaker med frist Ekspandér faktaboks Det var fem statistikkgrupper i politiets saksbehandlingssystem som var aktuelle for undersøkelsen, og sakene fordelte seg mellom disse på følgende måte: Grov kroppskrenkelse - 121 (20,4 %)

Grov kroppskrenkelse, med følge død - 2 (0,3 %)

Kroppsskade - 373 (63 %)

Grov kroppsskade - 94 (15,9 %)

Grov kroppsskade, med følge død - 2 (0,3 %) KILDE: Statsadvokatenes Kvalitetsundersøkelse 2018: Voldssaker med frist.

– Ikke i nærheten av å overholde fristen

I rapporten skriver Troms og Finnmark statsadvokatembeter følgende:

«Det som imidlertid har vært og fremdeles er et problem, er at politidistriktet ikke er i nærheten av å overholde de sentralt fastsatte frister til saksbehandlingstiden (…) Fristen er som kjent 90 dager. Status i skrivende stund er et gjennomsnitt på hele 202 dager.»

De fortsetter med at de vil være varsomme med å peke på årsakene til for lang saksbehandlingstid, men:

«Det er imidlertid liten tvil om at den verserende politireformen har vært krevende og fremdeles oppleves som krevende for politidistriktet, herunder med den følge at de nye strukturene både hva gjelder ledelse og organisasjon ikke har fått satt seg.»

NRK har vært i kontakt med Finnmark politidistrikt, som ikke ønsker å uttale seg før de har lest hele rapporten.

– Vi må bli bedre

Politidirektoratet tar til seg kritikken, og mener dette er alvorlige saker som hadde fortjent å bli grepet fatt i tidligere.

– Vi ønsker definitvt å bli bedre på tidsbruk i voldssaker. Politiets straffesaksportefølje er nå av en kompleksitet, som gjør at det utfordrer kapasieteten vår. Vi har hatt en økning i antallet anmeldelser av voldssaker. Vi har også mange komplekse saker å jobbe med, for eksempel overgrep mot barn, som utfordrer kapasiteten vår. Men vi er på vei gjennom kvalitetsløftet vi har gjort gjennom politireformen, sier Kvigne.

Om Finnmark sier hun at distriktet jobber med å bedre situasjonen, og at de har færre saker nå, enn de hadde på tidspunktet for undersøkelsen.

Læringspunkter

I kvalitetsundersøkelsen peker også riksadvokaten på flere læringspunkter, som kan bedre politiets arbeid.

– Vi mener at politiet i større grad burde hente inn videoovervåkingsbilder, og at de også kunne vært flinkere til å hente inn nødsamtaler. Dette kan føre til at man trenger mindre tid på andre etterforskningsskritt, sier Rise hos Riksadvokaten.