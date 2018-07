Politiet brukte 1,5 år før de avhørte mann anmeldt for voldtekt

Det startet som en hyggelig kveld på byen vinteren 2016, men utviklet seg helt feil. Etter å ha gått noen runder med seg selv, bestemte hun seg for å anmelde en bekjent for sovevoldtekt.

– Det var vanskelig å bestemme seg for å anmelde. Jeg hadde hørt at det var mange som ventet lenge, og jeg måtte vurdere om jeg var villig til å utsette meg selv for en slik påkjennelsen. Men jeg fant ut at det var riktig for meg.

Mannen hun anmeldte, visste ingenting om anmeldelsen før han ble innkalt til avhør, 1,5 år senere. I mellomtiden begynte problemene for den unge kvinnen.

– Det var vanskelig å gå rundt uten å vite hva som skjedde med saken. Jeg følte at jeg ikke ble tatt på alvor, at jeg ikke ble trodd. Så det var tøft.

2,5 år med venting

Etter avhøret av mannen, tok det ytterligere ett år før saken kom opp for retten. Mannen, som ikke erkjente straffskyld, ble nylig frikjent tingretten. Saken er anket, og skal opp i lagmannsretten.

Kvinnen beskriver ventetiden, frem til politiet tok ut tiltale, som krevende.

– Livet tok en slags pause. Først da det ble tatt ut tiltale, kunne jeg senke skuldrene litt.

Roper varsko

Tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikt forteller om kriselignende tilstander. Grove overgrepssaker blir liggende, politifolk slutter og arbeidspresset er skyhøyt. Foto: Ellen Ulriksen / NRK

23-åringens erfaring med lang ventetid er ikke unik. Tillitsvalgte lokallagsledere i 11 av de 12 nye politidistriktene, roper nå varsko om lav bemanning, og om saker som hoper seg opp, viser en kartlegging NRK har foretatt.

Ofte blir alvorlige volds- og overgrepssaker liggende, forteller flere lokale fagforeningslederne i Politijuristene og Politiets Fellesforbund. Det er ifølge dem ikke nok etterforskere til å håndtere alle sakene skikkelig.

23-åringen har forståelse for at mangel på ressurser fører til at det kan ta tid å etterforske saker som hennes.

– Men da må man sette inn ressurser der det trengs, for dette er ikke bra. Det sies at slike saker skal prioriteres. Da må man jo gjøre det.

23-åringen forteller at ventetiden førte til at hun fikk dårlig selvbilde, og at hun fikk vonde tanker om seg selv. Foto: Ola Hana / NRK

Mistet tillit til politiet

For 23-åringen fikk ventetiden store konsekvenser. Hun var redd for å møte mannen hun hadde anmeldt, og begynte å isolere seg.

– Da det skjedde så lite med anmeldelsen, ble jeg ganske deprimert, og følte meg ensom. Jeg slet veldig, og fikk selvmordstanker.

Selv som ventetiden var lang, angrer hun ikke på at hun anmeldte saken. For henne var det viktig, men én ting har endret seg – tilliten til politiet.

– Før det skjedde hadde jeg ganske stor tiltro til politiet og rettsvesenet, men i dag er ikke den tilliten så stor.

Vil du anbefale andre å anmelde?

– Ja, jeg ville gjort det igjen. Jeg tror ikke jeg ville ha klart å leve videre uten å gjøre det. Men det var en belastning å måtte vente, så man bør tenke igjennom det.

Politiet beklager

NRK har vært i kontakt med politidistriktet hvor kvinnen anmeldte forholdet. I en e-post skriver distriktet:

– Vi kan bare beklage at saken har tatt så lang tid og har stor forståelse for belastningen det er å vente så lenge før det blir rettssak.

De skriver videre at de har mange alvorlige saker, og at de må prioritere innenfor disse.

– Det kan dessverre medføre at noen saker tar for lang tid.