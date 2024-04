Det er snakk om en bombetrussel, opplyser operasjonsleder Sven Christian Lie i oslopolitiet til NRK.

Politiet fikk melding om trusselen klokka 09.48. De kan foreløpig ikke si noe om hvem som har kommet med trusselen.

– Vi er på stedet med flere patruljer. Dette er for å sikre Stortinget og forebygge eventuelle hendelser. Det er ingen opplysninger som tilsier at dette er noen fare for tredjeperson, sier Lie.

– Har dere noen som helst anelse om hvem som har kommet med denne trusselen?

– Vi jobber parallelt med å finne ut av det, svarer operasjonslederen.

Han ønsker heller ikke å si noe om hvorvidt trusselen kom direkte til Stortinget, eller via noen andre.

– PST er kjent med situasjonen og samarbeider med Oslo politidistrikt og bistår ved behov, sier seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Eirik Veum til NRK.

– Udefinerbar trussel

– Vi har fått informasjon om at det kan være en trussel mot Stortinget, men vi vet ikke helt hva det er. Politiet jobber nå med å finne ut hva som skjer.

Det sier sikkerhetssjef Pål Munck på Stortinget til NRK.

– Det er en udefinerbar trussel politiet har reagert på som gjør at vi har truffet disse tiltakene. Utover det vet jeg ikke hva trusselen går ut på, sier han videre.

Munck sier de har klare rutiner for hvordan de håndterer slike situasjoner. Det hører likevel til sjeldenhetene, og Munck sier han ikke har opplevd en slik situasjon så lenge han har vært leder for sikkerhetsavdelinga.

– Foreløpig har vi truffet tiltakene vi trenger for å sikre Stortingets virksomhet.

Trafikken i området rundt Stortinget er sperret av.

Skjedde under spørretimen

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) satt inne Stortingssalen da trusselen kom. Han sier de ikke har sett noe unormalt inne i salen.

– Det er et angrep på demokratiet uansett om dette er en trussel uten handling bak. La oss håpe at det er det, sier han til NRK.

– Jeg regner med at politiet vaktsystemet på Stortinget ivaretar oss og at de har kontroll på situasjonen, sier han videre.

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) sier situasjonen er udramatisk, og bekrefter at debatten inne i stortingssalen fortsetter.

Alle stortingsrepresentantene fikk en SMS om at alle innganger er stengt. Guri Melby (V) forteller at hun ikke ble redd da hun mottok meldingen.

– Det er ikke uvanlig å få slike meldinger, men det er klart det er alvorlig, sier hun til NRK.

Alle innganger stengt

Stortingets pressevakt bekrefter til NRK at det er en pågående situasjon. Alle innganger er stengt på grunn av situasjonen, og ingen slipper inn eller ut.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

I en melding til mediene skriver også politiet at de har mottatt en trussel, og derfor er det synlig politi i området.

Politiet er til stede utenfor Stortinget etter å ha melding om en trussel. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Etter det NRK får opplyst, er det snakk om en uspesifisert trussel.

Ingen slipper derfor inn eller ut.

Stortingets spørretime fortsetter foreløpig som vanlig. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) var i spørretimen da trusselen ble kjent, men den var ikke tema fra talerstolen.