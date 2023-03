I helgen ble det kjent at en norsk mann i 50-årene er siktet for likskjending, etter at hans tidligere samboer ble funnet partert i en fryseboks på gården de to bodde på i Värmland i Sverige.

Svensk politi mener kvinnen ble plassert i fryseboksen en gang etter september 2018. En slektning av den avdøde kvinnen i 60-årene fortalte til NRK i helgen at nær familie var svært bekymret for kvinnen.

Derfor dro familien sommeren 2019 til huset i Sverige for å finne ut hva som hadde skjedd.

Den siktede mannen skal ha fortalt at samboeren var på tur med hunden, har slektningen sagt til NRK.

Nå bekrefter svensk politi at familien tok kontakt allerede i 2019.

– Det ble aldri formelt politianmeldt, men familien var fortsatt urolige og tok derfor kontakt med det svenske politiet, sier Per-Olav Forsman ved politiets avdeling for grove forbrytelser i Karlstad til SVT.

Disse overvåkningsbildene fra 2017 viser den siktede nordmannen på den lokale Ica-butikken i Årjäng. Foto: Politiet

Saken ble avsluttet

Forsman sier det i stedet ble hentet inn noen kontrolloppplysninger, før saken ble avsluttet.

Forsman sier samtidig at slektningenes uro blir tema i kommende avhør.

– Det handler om noen pårørende som skal avhøres nå, og da kommer vi selvfølgelig også til å ta opp at de tok kontakt allerede i 2019, sier Forsman.

Da familien til den avdøde kvinnen dro til den avsidesliggende gården i Värmland, skal naboer ha fortalt at de ikke hadde sett kvinnen på ett år.

– Vi skjønte da at noe måtte være galt, sa slektningen til NRK i helgen.

Nordmannen som er mistenkt for å ha drept sin samboer og siktet for å ha oppbevart henne i en fryser i flere år, innrømmet i et fengslingsmøte likskjending av sin samboer.

Han nekter for å ha drept kvinnen.

– Det finnes ikke tilstrekkelig bevis for at han har begått et drap, så enkelt er det, sa mannens forsvarer Stefan Liliebäck i helgen.

Agder politidistrikt sier til NRK at de har blitt bedt om å bistå med identifiseringen med den avdøde kvinnen.

– Vi har ikke flere opplysninger før en formell identifisering er gjort. Agder politidistrikt har pårørendekontakter som bistår med varsling og oppfølging av eventuelle etterlatte, sier politiadvokat Anja Bruvoll til NRK.

Politiet i Sverige har tidligere sagt til NRK at obduksjon av kvinnen nå er en prioritert oppgave.

Domfelt flere ganger tidligere

Folkeregisteret viser at den drapssiktede mannen og kvinnen utvandret fra Norge til Sverige høsten 2009.

Den siktede mannen i 50-årene har en omfattende straffehistorikk, viser dommer NRK har fått tilgang til.

Den mest alvorlige dommen ble avsagt på 90-tallet, og gjelder to voldtekter og et voldtektsforsøk.

I forbindelse med voldtektssakene ble mannen undersøkt av psykiatere. De kom til at han blant annet hadde varig svekkede sjelsevner.

Retten mente i likhet med de sakkyndige at tiltalte på grunn av sin tilstand vil utgjøre særlig fare for gjentakelse av lignende straffbare handlinger.