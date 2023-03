Den norske kvinnen i 60 årene ble funnet død i en fryser, der hun trolig hadde ligget i flere år.

Svensk politi mener at hun ble plassert der en gang etter september 2018. Men politiet sier de ikke har satt noe tidspunkt for når de mistenker at drapet kan ha skjedd.

Nå sier en slektning av den avdøde kvinnen til NRK at nær familie var svært bekymret for henne. Derfor dro de sommeren 2019 over til huset i Sverige for å finne ut hva som hadde skjedd.

– Naboer sa de ikke hadde sett henne på et år

Familien traff da samboeren som nå er siktet. Han skal ha fortalt at den avdøde var ute og gikk tur med hunden, forteller slektningen til NRK.

– Naboer sa at de ikke hadde sett henne på et år. Vi skjønte da at noe måtte være galt, forteller slektningen til NRK.

Slektningen forteller at familien før 2018 hadde hatt kontakt med den avdøde kvinnen på telefon.

– Men plutselig var det bomstopp, sier slektningen til NRK.

Familien som var i Sverige i 2019 for å lete etter kvinnen, var så bekymret etter besøket at de skal ha oppsøkt svensk politi og meldt fra om sin bekymring.

– De ba politiet der borte om å gjøre noe fordi vi var så bekymret, sier kvinnen i dag.

Den svenske statsadvokaten i saken, Linda Karlsson, vil ikke kommentere NRKs opplysninger om at svensk politi skal ha blitt varslet av familien i 2019.

Gården til den siktede nordmannen ligger i Värmland og ligger øde til. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Hun var et veldig snilt menneske

Slektningen som NRK har snakket med sier at hun vokste opp sammen med kvinnen. Og at hun var morsom og fantasifull.

Da NRK ringer slektningen, vet hun ikke at det er den savnede kvinnen som er funnet død. Hun skjønner raskt sammenhengen, fordi familien har vært bekymret for henne lenge.

– Hun var et veldig snilt menneske. Men hun har levd et vanskelig liv, sier slektningen.

Den norske kvinnen og hennes samboer flyttet til Sverige sammen for over ti år siden, og har begge vært folkeregistrert på den samme adressen siden den gang.

Har gitt forklaring om dødsfallet

Nordmannen som er siktet for å ha drept sin samboer og oppbevart henne i en fryser i flere år, innrømmet i dag i fengslingsmøtet å ha likskjendet sin samboer.

Men han nektet for å ha drept kvinnen. Han ble varetektsfengslet i 14 dager.

– Det finnes ikke tilstrekkelig bevis for at han har begått et drap, så enkelt er det, sier forsvarer Stefan Liliebäck.

Mannens forsvarer Stefan Liliebäck på vei inn til sin klient. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Ifølge forsvareren har mannen gitt en forklaring til både politiet og retten for hva som ligger bak likskjendingen.

– Det kan jeg ikke uttale meg om, fordi jeg har blitt ilagt taushetsplikt av statsadvokaten, sier forsvareren.

Mistenkt for drap

Ifølge Liliebäck skal mannen også ha forklart seg om hvordan kvinnen døde, men kan ikke uttale seg om dette på nåværende tidspunkt.

Ifølge forsvareren har Tingretten nå ikke varetektsfengslet mannen for drap.

– Mener statsadvokaten at han fortsatt er siktet for det, må de svare for det selv, svarer Liliebäck.

Anklager, Linda Karlsson. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Selv om mannen nå ikke varetektsfengsles for drap, mener anklager Linda Karlsson at mistanken står seg

– Mistanken består fortsatt, der fortsetter etterforskningen, sier Karlsson.

Mannen i 50-årene satt ved siden av sin forsvarer, Stefan Liliebäck den korte stunden pressen fikk være til stede under fengslingsmøtet.

Han var kledd i en grønn T-skjorte og hadde et hvitt håndkle over hodet, så ansiktet ble skjult for de fremmøtte.

Tidligere straffedømt

Etter det NRK får opplyst, er nordmannen i 50-årene straffedømt tidligere både i Norge og Sverige.

Ifølge avisen Aftonbladet var det mannen selv som fortalte at kvinnen lå død hjemme hos ham.

Da politiet tok seg inn i den avsidesliggende gården i Värmland, fant de kvinnen i 60-årene partert og plassert i en fryseboks.