Frysebokssaken i Sverige: Nordmann dømt til fengsel i 3,5 år

Dommen falt i Värmlands tingsrätt mandag kl. 14.

Der ble det klart at mannen må sone tre år og seks måneder i fengsel. Nordmannen er også dømt til å betale litt over 1,5 millioner kroner i erstaning til Nav.

Han er dømt for likskjending, grovt gravferdsbrudd, dokumentforfalskning og bedrageri. Aktor ba om fire års fengsel for nordmannen.

Det var 16. mars 2023 at politiet fant liket av en kvinne i 60-årene i en fryseboks på en gård i Värmland i Sverige.

Påtalemyndigheten i Sverige har ment at 57-åringen har holdt samboeren skjult i minst fem år. Paret kom opprinnelig fra Agder, men hadde bosatt seg på et mindre småbruk i Värmland.

Krenket gravfreden

I denne perioden skal han ha hevet kvinnens pensjon, noe han nektet for i retten. Etterforskningsdokumentene viser at det ble brukt penger fra kvinnens bankkonto fram til i år.

Aktor har også lagt vekt på i skjerpende retning at mannen hadde matvarer i fryseren hvor han oppbevarte sin døde samboer, noe som krenket gravfreden ytterligere.

I dommen heter det at mannen ikke begikk handlingene «med en ond vilje» mot partneren, men at han likevel var hensynsløs mot henne.

Retten vurderer at det å oppbevare liket i fryseren var en «skammelig behandling av liket».

Mannen oppbevarte sin døde samboer i en fryser i over fem år sammen med matvarer. Foto: Åklagarmyndigheten

Endret forklaring

Saken har fått store overskrifter, ikke minst fordi mannen ble siktet for drap. Men obduksjonsrapporten kunne ikke slå fast noen sikker dødsårsak, og drapssiktelsen ble derfor frafalt.

Mannen forsvarer Stefan Lilliebäck har siden sagt at kvinnen døde av kreft.

I avhør med politiet innrømmet mannen først å ha lagt kvinnen i fryseboksen, og at han etterpå «fikk problemer med hodet».

Men under rettssaken snudde han og nektet straffskyld på alle tiltalepunkter, og uttalte at han ikke hadde lagt noen i en fryser. Han gjentok også flere ganger at samboeren ikke er død og at de kommuniserer ved hjelp av telepati.

– Jeg har ikke lagt noen i en fryser. Det er en fantasi du har, svarte han aktoratet under sin forklaring.

Strafferettslig tilregnelig

Et svensk rettsråd fastslo siden at nordmannen er strafferettslig tilregnelig.

Rettsrådets konklusjon støttet opp om en tidligere rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen, som også fastslo at han er strafferettslig tilregnelig.

Det var mannens forsvarer som krevde at rettsrådet også tok stilling til tilregnelighetsspørsmålet.